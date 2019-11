Tork lancia “Recensioni stellari” un supporto per migliorare la propria identità digitale

Si chiama “Recensioni stellari” il nuovo programma online di Tork – marchio di Essity che offre prodotti e servizi per l’igiene professionale a clienti di tutto il mondo. Il supporto digitale assiste tutti i ristoratori nelle attività quotidiane, fornendo insegnamenti e consigli che possono aiutarli ad accrescere il proprio business e a focalizzarsi maggiormente sui clienti, riservando loro quell’attenzione che può portare a recensioni migliori.

Il “peso” dei clienti

La rivoluzione digitale ha modificato profondamente il sistema di valutazione della ristorazione. Un settore estremamente competitivo, in cui in passato erano soprattutto critici gastronomici e Guide (Michelin, Espresso, Slow Food) ad avere un peso specifico. Oggi, invece, sono i clienti a fare la differenza con le loro recensioni. Un aspetto che i ristoratori devono tenere in considerazione, se pensiamo, per esempio, che un incremento di una stella su una valutazione di Yelp porta il 5-9% in più in termini di entrate (fonte Harvard Business School).

Il Report

Il programma online Tork mette insieme gli insegnamenti frutto dell’esperienza decennale maturata a stretto contatto col mondo della ristorazione e le dinamiche più attuali di questo comparto. Il programma contiene indicazioni e accorgimenti destinati a tutte le aree del settore, dalle cucine, ai bagni, alla sala. Elemento centrale del programma è un report che sarà pubblicato in diversi volumi durante l’anno scaricabile gratuitamente su https://www.tork.it/recensioni-stellari.

Ciascun volume si occupa di un argomento specifico che ha avuto o sta avendo un impatto significativo sul settore della ristorazione. Il primo volume, già disponibile , si intitola Come rendere il tuo ristorante più sostenibile. Una confezione, un foglio di carta, un tovagliolo per volta e tratta il tema della sostenibilità, una questione sempre più di vitale importanza per il settore.

“Con Recensioni stellari, il nostro obiettivo è diventare il punto di riferimento per i ristoratori e un partner fidato per aiutarli a migliorare il loro business – ha dichiarato Riccardo Trionfera, direttore commerciale di Essity Professional Hygiene – Abbiamo concentrato tutti i nostri sforzi per capire cosa faccia davvero la differenza per il business di un ristoratore e come possiamo essergli d’aiuto affinché gli rimanga del tempo libero per concentrarsi sugli ospiti. Il programma online – conclude – è una piattaforma che ospita contenuti sempre rilevanti per assistere il settore della ristorazione e aiutare i ristoratori a migliorare le proprie performances.”

CLICCARE PER LEGGERE IL PRIMO VOLUME