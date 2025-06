L’Operosa ottiene la certificazione FIDESG

L’Operosa ha ottenuto la certificazione FIDESG – Fair ESG Rating, un traguardo importante che conferma l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).

FIDESG è il programma (o schema) di assurance volontaria approvato da ACCREDIA per la verifica e validazione di Asserzioni Etiche di Sostenibilità (ISO/TS 17033:2020 e UNI PdR 102:2021), svolte da Enti Terzi Indipendenti accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17029:2020. Lo schema – conforme ai principali standard internazionali (GRI, ESRS)- è pensato per aiutare le organizzazioni a misurare e comunicare in modo affidabile il proprio livello di esposizione ai rischi ESG, fornendo anche una visione prospettica dell’organizzazione nella gestione di tali tematiche.

Gli ambiti valutati includono:

Environment (E) : in particolare impatto ambientale, efficienza energetica, uso responsabile delle risorse, strategie di transizione ecologica

: in particolare impatto ambientale, efficienza energetica, uso responsabile delle risorse, strategie di transizione ecologica Social (S) : inclusione, benessere organizzativo, salute e sicurezza sul lavoro

: inclusione, benessere organizzativo, salute e sicurezza sul lavoro Governance (G) : etica, trasparenza, qualità dei servizi, gestione responsabile

: etica, trasparenza, qualità dei servizi, gestione responsabile Digital Transformation (d) : integrazione di tecnologie digitali per l’innovazione sostenibile

: integrazione di tecnologie digitali per l’innovazione sostenibile Economic & Financial (e): solidità economica e capacità di generare valore duraturo

Il percorso è stato coordinato dall’Area Sostenibilità e QUAS e ha coinvolto tutti gli uffici aziendali nella raccolta e validazione dei dati necessari. Un lavoro corale che ha reso possibile il completamento dell’intero processo di analisi e verifica, culminato nel rilascio del Rating ESG di Organizzazione, validati da un ente terzo accreditato secondo gli standard internazionali.

Questo riconoscimento rafforza l’ identità di società benefit, e rappresenta uno strumento prezioso per dare evidenza concreta agli impegni che da anni L’Operosa sostiene sul fronte della responsabilità sociale, dell’inclusione e della sostenibilità ambientale.

Quale l’obiettivo per il futuro?

“Il nostro obiettivo- dicono dall’azienda- è continuare a lavorare sui punti di attenzione emersi dal processo di verifica – in particolare in relazione agli obiettivi e alle performance ESG – per migliorarci costantemente. Un percorso che affrontiamo con consapevolezza e rigore, nella convinzione che la fiducia più importante sia quella dei nostri clienti: interlocutori sempre più attenti, informati e sensibili alla sostenibilità”.