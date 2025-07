Cimici dei letti: una sfida per il disinfestatore

Le cimici dei letti sono insetti che convivono con l’uomo da sempre, ma negli ultimi decenni si sono diffuse in ambienti come alberghi, mezzi di trasporto e abitazioni. Ecco le soluzioni di Newpharm.

Sono parassiti che si nutrono di sangue umano durante la notte e si nascondono durante il giorno. La specie più comune in Italia è la Cimex lectularius, che si rifugia in luoghi nascosti e difficili da raggiungere, come materassi e fessure nei mobili. Le infestazioni sono difficili da gestire a causa della loro capacità di sopravvivere senza cibo per mesi.

Per affrontare efficacemente queste infestazioni, le soluzioni di Newpharm per trattamenti preventivi e mirati includono strumenti avanzati come la trappola collante a feromoni BugScents™ Sentry Pro, che consente di confermare rapidamente la presenza delle cimici dei letti. Il dispositivo va posizionato nelle stanze sospette e in quelle adiacenti, lasciandolo in loco per un minimo di 24–96 ore. Si raccomanda di impiegare almeno due trappole per una stanza di dimensioni standard, collocandole in punti strategici come sotto il letto o dietro la testata. Inoltre, può essere utilizzato per la valutazione dei risultati di un intervento di disinfestazione: in questo caso, si consiglia di lasciarlo nelle stanze trattate per 2–4 settimane, per rilevare eventuali nuovi nati. Può essere infine impiegato in un programma di monitoraggio continuo, per l’individuazione precoce di una nuova infestazione.

Azamet 10 EC è un insetticida concentrato emulsionabile per applicazioni spray o per nebulizzazione, ideale per trattamenti residuali contro insetti striscianti e volanti. Dalla famiglia degli organofosforici, offre un’elevata efficacia nel contrasto alle infestazioni di cimici dei letti, garantendo una mortalità totale entro 24 ore e un’azione abbattente e persistente, utile anche per superare eventuali problemi di resistenza.

La combinazione di monitoraggio, trattamenti mirati e prevenzione è essenziale per garantire interventi risolutivi e duraturi contro le cimici dei letti, proteggendo gli ambienti infestati e migliorando la qualità della vita delle persone coinvolte.

