Duralit: la brillantezza professionale che valorizza ogni superficie

Duralit è un disco in lana di acciaio inox, pensato per garantire robustezza, adattabilità e una finitura di lucidatura omogenea.

Dal 1969 Parodi & Parodi produce articoli casalinghi iconici come il Discolux, il disco di lana d’acciaio per lucidatrici domestiche che da anni fa brillare i marmi italiani. Azienda familiare e innovativa, ha saputo conquistare la fiducia dei consumatori con diverse soluzioni pratiche e durevoli, come il Super Asco, lo sturalavello a molla presente in moltissime case italiane.

Nel tempo, l’esperienza si è estesa anche all’ambito professionale, con articoli in lana d’acciaio di alta qualità come il Duralit: un disco in lana di acciaio inox progettato per offrire resistenza, flessibilità e una lucidatura uniforme. La sua struttura segue perfettamente le venature del marmo, valorizzandone l’aspetto naturale. Abbinato a un liquido cristallizzante di qualità, assicura una finitura del marmo brillante e di lunga durata.

Ogni dettaglio del Duralit è curato con precisione: il rivestimento in feltro sul retro agevola l’utilizzo con la monospazzola e aggiunge un tocco di raffinatezza al gesto tecnico. Il bordo è cucito, il processo di produzione è accurato secondo pratiche sostenibili. E’ un prodotto pensato per chi cerca l’eccellenza in ambito professionale. Il prezzo competitivo lo rende accessibile, senza rinunciare alla qualità.

