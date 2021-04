Tork introduce due nuovi saponi per le mani certificati Ecolabel UE

Il modo più efficace per proteggersi dagli agenti patogeni e garantire i nuovi standard di igiene è lavarsi le mani correttamente e regolarmente. Per soddisfare le esigenze del mercato, Tork ha lanciato 2 nuovi saponi, dermatologicamente testati e certificati con l’Ecolabel UE. Gli ingredienti sono scelti con cura per proteggere la pelle e soddisfare le diverse richieste dei clienti. Entrambi sono disponibili in confezioni da 1 litro, sigillate e dotate di pompa monouso, forniscono un lavaggio igienico delle mani e aiutano a ridurre il rischio di contaminazione incrociata. Le confezioni collassano man mano che il contenuto viene utilizzato, contribuendo a ridurre il volume dei rifiuti del 70% 1. Sono adatti per una serie di dispenser Tork per la cura della pelle (sistema S4), tutti con un design collaudato e facile da usare, sono disponibili con sensori per l’erogazione senza contatto.

Per qualsiasi luogo di lavoro: garantisci il nuovo standard di igiene senza compromessi sulla sostenibilità

Accanto alla domanda di soluzioni igieniche efficaci, cresce quella di prodotti veramente sostenibili.2 Oltre a contribuire a garantire i nuovi standard di igiene attraverso eccezionali soluzioni per il lavaggio delle mani, Tork sta sviluppando prodotti che supportano un’economia circolare e i nostri saponi sono generalmente progettati per ridurre gli impatti ambientali come il consumo di acqua o gli sprechi.

Il nuovo sapone in schiuma lavamani Tork Clarity Hand Washing Foam Soap aiuta a promuovere un ambiente di lavoro sano e igienico: il 99% degli ingredienti è di origine naturale3 ed è progettato pensando alla sostenibilità.

7 ingredienti su 9 sono di origine vegetale, la formula è facilmente biodegradabile4 ed è quindi una scelta rispettosa dell’ambiente. Assicura un impatto inferiore sulla vita acquatica5 poiché gli ingredienti non hanno indicazioni di pericolo ambientale6, ma a parità di dose7 l’efficienza rimane la stessa. La schiuma è facile da risciacquare grazie agli ingredienti utilizzati 8 e assicura un consumo di acqua inferiore del 35%9 durante il lavaggio delle mani.

Tork aiuta chef e personale di cucina a prendersi cura delle proprie mani con un vantaggio in più

Le mani degli chef e del personale di cucina sono soggette a frequenti lavaggi. Il nuovo sapone Tork Odor-Control Hand Washing Liquid Soap aiuta a prevenire il trasferimento di residui di cibo e a rimuovere gli odori persistenti come pesce e aglio. È delicato per le mani e progettato per un uso frequente, senza causare danni alla pelle o irritazioni. Mani sane contribuiscono al benessere del personale, fondamentale per un ambiente cucina armonioso.

1 Basato sul test Essity.

2 Studio Essity sull’igiene e la salute 2020.

3 Formulazione secondo le ISO 16128.

4 Comprovato da test di laboratorio di terze parti secondo OECD301B.

5 In base all’Ecolabel UE, il CDV (volume critico di diluizione) relativo alla tossicità per gli organismi acquatici è inferiore ai limiti specificati ed è 2 volte inferiore alla formula Tork Mild Foam Soap. 6 Secondo GHS (Global Harmonized System). 7 Rispetto al sapone in schiuma delicato Tork. 8 In base ai risultati di due test su panel interni e un test esterno nel 2020 confrontando il sapone in schiuma Tork Clarity con il sapone in schiuma Tork Mild. 9 Sulla base di un test su panel interno confrontato con Tork Mild Foam Soap.