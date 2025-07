Avril McCarthy eletta Presidente dell’EFCI: una nuova era per l’industria europea dei servizi di pulizia

L’EFCI (European Cleaning and Facility Services Industry), l’associazione che rappresenta a livello europeo l’industria dei servizi di pulizia e facility management, ha annunciato l’elezione di Avril McCarthy (Irlanda) come nuova Presidente. L’elezione segna l’inizio di una nuova fase per l’associazione, a seguito della conclusione del mandato della precedente leadership italiana, alla quale l’EFCI ha espresso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto.

Avril McCarthy è membro dell’EFCI dal 2019 e ha dichiarato: “Ho avuto il privilegio di essere membro dell’EFCI dal 2019, e sono onorata della fiducia ricevuta dai nostri membri, che mi hanno scelto per guidare l’associazione in questo periodo di trasformazione per il nostro settore. Sono impaziente di proseguire il nostro impegno comune nel rappresentare gli interessi dell’industria dei servizi di pulizia e facility a livello europeo, guardando al futuro del lavoro e garantendo che il nostro settore sia all’avanguardia nelle opportunità sociali e digitali.”

Sotto la guida di McCarthy, l’EFCI continuerà a promuovere appalti pubblici socialmente responsabili, modelli di servizio sostenibili e il contributo essenziale dei professionisti del settore delle pulizie in Europa. Il suo mandato, conferito dall’Assemblea Generale dell’EFCI, avrà una durata di due anni.

La nuova Presidente ha inaugurato il suo mandato con un discorso programmatico tenuto il 12 giugno a Bruxelles, in occasione del lancio dell’ European Daytime Cleaning Alliance, un evento organizzato da UniEuropa che ha riunito stakeholder da tutta Europa per discutere il potenziale futuro di questo modello organizzativo. Nel suo intervento, McCarthy ha evidenziato tre priorità fondamentali: la necessità di studi di fattibilità prima delle gare pubbliche, il coinvolgimento del personale addetto alle pulizie nella fase di pianificazione, e un maggiore riconoscimento degli addetti alle pulizie come parte integrante dei team di lavoro.

L’elezione di Avril McCarthy rappresenta un momento di rinnovato slancio per l’EFCI e per tutto il settore, in un momento chiave per lo sviluppo di modelli più sostenibili, equi e digitalizzati nei servizi di pulizia professionale a livello europeo.