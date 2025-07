I numeri di ISSA Pulire 2025

ISSA Pulire 2025 si conferma fiera di successo: 421 espositori rappresentanti di 101 Paesi, + 52 sull’edizione 2023, tra cui 169 nuove presenze. 21 020 visitatori (+4,9 %) con una quota estera del 28%. Milano si conferma fulcro di innovazione, contaminazione tra settori, cultura e internazionalità. 27 eventi, oltre 80 speaker, il patrocinio delle associazioni di categoria hanno rafforzato ISSA Pulire come luogo di incontro privilegiato di tutta la filiera. Si è registrata una forte prevalenza di operatori provenienti dall’Europa (76%), seguiti da Asia (11%), America (5%) e Africa (4%). A contribuire a questo risultato anche la presenza delle delegazioni di buyers esteri, organizzata in collaborazione con ICE Agenzia, provenienti da Algeria, Arabia Saudita, Egitto, Ghana, Marocco, Nigeria, Sudafrica. Successo per il “Product of the Year ISSA PULIRE 2025”, assegnato a I-Walk di I-Team, e per il People’s Choice Mention assegnato dai visitatori della fiera a Hy-genio di Hygenia. Confermato l’interesse per la formula vincente del coinvolgimento degli studenti attraverso l’Hackathon ISSA PULIRE, che ha visto la partecipazione di 8 team multidisciplinari di studenti universitari, che si sono sfidarsi sul tema della gestione intelligente e sostenibile della pulizia. Nel report allegato tutti i dettagli di un’edizione che consolida ISSA Pulire come punto di riferimento del settore e come fiera che cresce in uno scenario economico e globale di grande complessità.



Report post show ISSA PULIRE 2025