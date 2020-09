Hospitality Day 2020: tutto su pulizia e housekeeping

Il prossimo 13 ottobre è confermato lo svolgimento dell’Hospitality Day 2020 al Palacongressi di Rimini. La 7^ edizione di Hospitality Day organizzata da Teamwork si prospetta davvero coinvolgente, con un programma in continua evoluzione e all’altezza delle migliori aspettative. Questa edizione si concentrerà non solo sulla ripartenza, che stiamo già vivendo, ma avrà uno sguardo molto più ampio, andrà a toccare il tema del rilancio del turismo nel 2021, una delle più grandi sfide degli ultimi decenni. I cambiamenti in questi primi mesi del 2020 sono stati davvero tantissimi: ora bisogna reagire, riconnettere le persone e reinventare il business.

Il programma dei seminari si svilupperà in 10 sale in cui si alterneranno speaker d’eccezione pronti ad offrire soluzioni e consigli per crescere e lavorare meglio ed esperti per presentare le ultime novità del settore hospitality. Tra le novità, l’arena Housekeeping, con interventi, talk, interviste e dibattiti e dove si confronteranno esperti, testimonial e consulenti su come fa funzionare il reparto housekeeping: dalla lavanderia alla linea cortesia, dai prodotti per la pulizia ai panni e spugne, dalle attrezzature alla gestione del personale e tanto altro.

All’arena Housekeeping puoi incontrare tantissime aziende, tra cui: Housekeeping4You, Arco Chimica, Eudorex, HoidaCloud, Orio Team, Padana Emmedue, Ozone Service, Panzeri, Zanolo, Blitz Blank, SAF Consulting e Mara abbigliamento.

Hospitality Day è un progetto ideato e organizzato da Teamwork, società specializzata nel marketing e nella consulenza per l’ospitalità. GSA è media partner dell’evento.

https://www.hospitalityday.it/