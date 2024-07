Da Dussmann Service dispenser di assorbenti gratuiti e sostenibili

Dussmann Service ha annunciato, lo scorso 8 luglio, un’iniziativa pionieristica volta a promuovere la parità di genere e la sostenibilità ambientale attraverso l’introduzione di dispenser Functional srl di assorbenti gratuiti e sostenibili nei propri ambienti di lavoro.

Il progetto, che è nella fase di start-up presso gli uffici di Capriate San Gervasio, mira a rimuovere le barriere economiche che spesso limitano l’accesso agli assorbenti igienici, particolarmente cruciali per il benessere delle persone che hanno il ciclo mestruale. Offrendo questi prodotti gratuitamente, Dussmann non solo supporta il benessere fisico e psicologico delle persone che lavorano nell’azienda, ma si impegna attivamente a promuovere un ambiente di lavoro più inclusivo ed equo.

Oltre agli obiettivi sociali, Dussmann ha posto un’enfasi significativa sulla sostenibilità. Gli assorbenti forniti tramite i dispenser, infatti, sono stati selezionati per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, utilizzando materiali biodegradabili o riciclabili. Questo impegno riflette l’attenzione dell’azienda nei confronti della situazione climatica in corso e la propensione al miglioramento delle pratiche responsabili.

L’iniziativa di Dussmann Service è già stata accolta con entusiasmo dalle collaboratrici e dagli stakeholder, che hanno valutato positivamente questo passo significativo verso un contesto di lavoro più equo e sostenibile. L’azienda continuerà a monitorare e valutare l’impatto dell’iniziativa, con la speranza di ispirare altre organizzazioni a seguire questo esempio e ad adottare politiche simili.

Per Dussmann ogni dipendente è la vera forza dell’azienda, ed è per questo che opera quotidianamente al fine di garantire il rispetto dei principi di Responsabilità Sociale d’Impresa. Questo impegno si traduce nel promuovere l’osservanza dei diritti e dell’etica, il costante miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita umana e professionale dei collaboratori. Nel corso del 2023 l’Azienda ha conseguito l’attestazione in base alla Norma UNI ISO 30415 Risorse Umane – Diversità e inclusione, a dimostrazione del proprio impegno nel riconoscere e tutelare le diversità e pari opportunità dei lavoratori Dussmann.