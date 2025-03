Tennant Company avvia la produzione europea della lavapavimenti autonoma T16AMR

Tennant Company, leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni di macchine e attrezzature per la pulizia di pavimenti, ha annunciato oggi che, per la prima volta, produrrà la sua lavasciuga pavimenti robotizzata autonoma T16AMR presso il suo stabilimento produttivo di Uden nei Paesi Bassi.

Sarà la prima della flotta di robot mobili autonomi (AMR) di Tennant ad essere prodotta localmente in Europa, rafforzando ulteriormente l’impegno dell’azienda nei confronti del continente europeo e la sua attenzione alla sostenibilità, all’efficienza e al supporto locale dei clienti. La T16AMR, guidata dalla tecnologia all’avanguardia BrainOS® AI di Brain Corp, offre una pulizia autonoma ad alte prestazioni, pensata per le rigorose esigenze delle strutture industriali. Producendo la famosa T16AMR direttamente ad Uden, Tennant può offrire migliori tempi di consegna, un impatto ambientale ridotto e un approccio più reattivo alle specifiche esigenze del mercato europeo.

“Questo è un capitolo entusiasmante per Tennant, poiché espandiamo per la prima volta la nostra produzione AMR in Europa”, ha affermato Sylvain Rottier, vicepresidente e direttore generale di Tennant EMEA. “Producendo la T16AMR a Uden, possiamo ridurre significativamente le complessità logistiche, supportare meglio i distributori regionali e garantire una consegna più rapida ai nostri clienti europei. Ciò è anche in linea con i nostri obiettivi di sostenibilità, riducendo la carbon footprint (impronta di carbonio) associata al trasporto transatlantico”.

Lo stabilimento di Uden, il principale polo produttivo di Tennant per EMEA, produce da molti anni macchine tradizionali per la pulizia dei pavimenti ed è ora attrezzato per produrre la T16AMR. Questo sviluppo si basa sulla vasta competenza di Tennant e rafforza la sua posizione di attore leader nella tecnologia di pulizia robotica nel mercato europeo.

“Non si tratta di una semplice espansione produttiva a livello locale; si tratta di consentire crescita e sostenibilità mantenendo i più alti standard qualitativi”, ha osservato Sylvain Rottier. “L’introduzione della produzione AMR in Europa non solo migliora le nostre capacità di produzione regionali, ma fornisce anche al nostro talentuoso team di 275 persone a Uden preziose opportunità di aggiornamento nella robotica, aumentando l’occupazione e le competenze locali”. La lavapavimenti autonoma T16AMR rimane ineguagliabile nella sua categoria, offrendo una tecnologia di navigazione all’avanguardia, un’eccezionale efficienza di pulizia e un’adattabilità perfetta a diversi ambienti operativi. Ogni T16AMR venduta in Europa ora non solo porterà con orgoglio il marchio di fabbrica della produzione locale, ma offrirà al cliente anche il vantaggio di avere i propri dati archiviati in UE.

