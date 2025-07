A Ecomondo 2025 prende forma il futuro delle città

Ecomondo 2025, l’evento di IEG, mette al centro il futuro urbano circolare e salubre nel distretto dedicato Circular Healthy City, il luogo espositivo e virtuale che ti porta nel futuro degli ambienti costruiti.

Edifici a basso impatto, arredi urbani in biomateriali, gestione circolare delle risorse, tecnologie intelligenti per città più resilienti. Al centro di Ecomondo 2025, l’evento di Italian Exhibition Group divenuto il punto di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per la green, blue e circular economy, va in scena il distretto Circular Healthy City. Si tratta di un’area espositiva e convegnistica dedicata all’evoluzione degli ambienti urbani secondo i principi dell’economia circolare e della salute ambientale e collettiva.

Decisori pubblici, progettisti e stakeholder troveranno negli spazi della Fiera di Rimini dal 4 al 7 novembre un hub dove confrontarsi su soluzioni concrete: urban mining, logistica low-carbon, rigenerazione del territorio, big data e automazioni per la raccolta differenziata e il riuso​.

Main partner del programma è l’associazione Green Building Council Italia per un evento utile a integrare best practice e direttive europee.

https://www.ecomondo.com/it/about/ecomondo-fiera/distretti/healthy-city