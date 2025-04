Pulizia professionale: AFIDAMP presenta la nuova guida sulle macchine autonome

Pulizia professionale, la nuova guida è uno strumento completo, utile e informativo per adottare in modo consapevole e responsabile le tecnologie autonome.

L’evoluzione tecnologica nel settore delle pulizie professionali ha portato allo sviluppo di macchine autonome sempre più avanzate, progettate per migliorare l’efficienza operativa, essere sicure per gli operatori e ridurre l’impatto ambientale. Un mondo in rapida evoluzione che AFIDAMP, tramite il Focus Team “Macchine Autonome” ha voluto esplorare e approfondire, elaborando un documento Guida destinato a tutti gli attori della filiera del Cleaning professionale: dai produttori e distributori di attrezzature agli utilizzatori finali.

“Con questa guida – afferma Stefania Verrienti, Direttore di AFIDAMP– intendiamo fornire ai decision makers delle imprese di pulizie e degli utilizzatori finali uno strumento pratico e completo per comprendere le opportunità offerte dall’automazione, facilitando la transizione verso tecnologie innovative che migliorano la produttività, garantiscono alti standard di igiene e sicurezza e riducono l’impatto ambientale”.

La Guida offre una panoramica aggiornata delle tecnologie disponibili sul mercato, con un’attenzione particolare ai requisiti normativi, alle pratiche di sicurezza e agli impatti sociali e ambientali. Il documento è suddiviso in diverse sezioni, ciascuna focalizzata su un aspetto specifico. Si parte da un’analisi dei principali tipi di macchine professionali, come lavasciuga, spazzatrici e aspirapolvere, con particolare attenzione alla loro capacità di automatizzare attività ripetitive, ottimizzando così le risorse. Vengono poi approfondite le tecnologie di navigazione e i sistemi di controllo che rendono possibili le operazioni autonome, descrivendo l’uso di sensori avanzati, software di navigazione e strumenti di reportistica.

La Guida si propone inoltre di analizzare l’impatto dell’introduzione delle macchine autonome, esaminando sia le implicazioni sociali e professionali, sia gli aspetti normativi, con un focus sulla gestione del personale e sull’adeguamento delle competenze richiesto da questa trasformazione tecnologica.

Stefano Grosso, Coordinatore del Focus Team “Macchine Autonome” conclude: “L’automazione non deve essere vista come un rischio per l’occupazione, ma come un’opportunità per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la professionalità degli operatori. La guida è pensata per supportare questo percorso, fornendo indicazioni concrete sulle competenze richieste e sulle migliori pratiche operative da adottare”.

La Guida alle Macchine Autonome per la Pulizia Professionale si inserisce nel progetto di aggiornamento e formazione che AFIDAMP persegue, ed è scaricabile sul sito AFIDAMP, compilando un breve questionario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWiel2bq5QFBwPblp0rXtt9kh2ivEYPY82qKvWDQ9invuKeA/viewform