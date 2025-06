La nuova partnership Spival-Plastiflex

Spival S.p.A., da oltre 70 anni nella produzione di spazzole e per accessori per la pulizia, annuncia con orgoglio la collaborazione con Plastiflex, azienda leader nella produzione di tubi flessibili, diventando distributori esclusivi per l’Italia dei loro prodotti.

Fondata nel 1953, Spival ha costantemente evoluto la propria offerta, integrando tecnologie avanzate e materiali di alta qualità per soddisfare le esigenze del mercato domestico e professionale. L’azienda vanta una filiera produttiva completa, che include un reparto di ricerca e sviluppo, un’officina per la realizzazione di stampi e vari reparti di produzione di spazzole e accessori. La collaborazione con Plastiflex rappresenta un ulteriore passo verso l’eccellenza, ampliando la gamma di soluzioni offerte ai clienti.

Plastiflex, con la sua esperienza pluriennale nella produzione di tubi flessibili, apporta a questa partnership la sua esperienza nella realizzazione di prodotti resistenti e performanti.

I tubi flessibili di Plastiflex sono progettati per garantire alte prestazioni in tutte le applicazioni di pulizia. Questa alleanza strategica consente a Spival di offrire ai propri clienti soluzioni integrate e di alta qualità, rafforzando la propria posizione di leadership nel settore della pulizia domestica, professionale e industriale. Con l’unione delle competenze e delle tecnologie di entrambe le aziende, il futuro della pulizia professionale si prospetta ancora più innovativo e performante.

www.spival.com