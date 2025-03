“Il controllo degli infestanti in ambito urbano: lo scenario del prossimo futuro” è il titolo di un workshop che si terrà mercoledì 16 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 13 presso il teatro don Gino Tosi in località Santa Maria Maddalena (Rovigo).

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Occhiobello con il patrocinio attivo dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione – A.N.I.D., prevede l’iscrizione da inviare entro venerdì 4 aprile tramite il form https://tinyurl.com/36c3kt9k.

Esperti e tecnici del settore si confronteranno su sorveglianza entomologica, biodiversità, gestione consapevole delle risorse idriche, nutrie, controllo degli infestanti.

L’interessante convegno registrerà gli autorevoli interventi di: Fabrizio Montarsi, biologo dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie; Simone Martini e Davide Bonetto, tecnici di Entostudio; Enzo Moretto, entomologo; Filippo Moretto, autore de Il tempo dell’acqua (Ronzani editore); Francesco Veronese, esperto in gestione di specie problematiche; Paolo Pezzini, assessore all’Ambiente del Comune di Occhiobello; Davide Di Domenico, entomologo e consulente scientifico dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione – A.N.I.D.

La mattinata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco Irene Bononi, del presidente della Provincia Enrico Ferrarese, dell’assessore regionale Cristiano Corazzari, del direttore dell’Ulss 5 Pietro Girardi e del presidente dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione – A.N.I.D. Marco Benedetti.

L’aumentata sensibilità delle persone verso i vettori competenti alla trasmissione di malattie impone l’adozione tempestiva di misure di controllo e di sistemi per la sorveglianza sanitaria. Recenti normative europee, inoltre, richiedono una maggiore attenzione alle misure da intraprendere per la riduzione dell’impatto dei biocidi nei confronti delle specie non bersaglio.

In tale quadro, si propone un momento di consultazione tecnica, documentazione e analisi, nella consapevolezza che sul territorio possano essere messe in atto azioni efficaci e sinergiche. L’obiettivo è sviluppare un progetto di valore, costruito sull’impiego di approcci sempre più razionali e adeguati, nel rispetto dell’ambiente e delle sue prerogative.

