Tenax: affidabilità 100% elettrica e tutela dell’ambiente

Tenax International è la prima società a livello mondiale integralmente dedicata alla produzione, distribuzione ed assistenza di macchine ecologiche 100% elettriche ed a basso voltaggio per la pulizia e l’igiene urbana.

Tenax International, con sede in provincia di Reggio Emilia, è l’unico player attualmente sul mercato ad essere stato in grado di tradurre la propria vocazione elettrica in una gamma completa di spazzatrici e lavastrade 100% elettriche (non elettrificate) a basso voltaggio (inferiore a 50 volt). Tutti i prodotti della gamma Tenax, infatti, nascono sin dal loro concepimento per essere completamente ed esclusivamente elettrici.

Affidabilità 100% elettrica

Tenax è sinonimo di affidabilità 100% elettrica; infatti, grazie all’esperienza ultraventennale nel settore dello spazzamento stradale elettrico e grazie alle ben oltre 1500 spazzarici elettriche vendute a proprio marchio in oltre 42 Paesi, è in grado di garantire elevate performances a tutte le latitudini ed offrire soluzioni su misura studiate per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Proprio per questa ragione, oggi Tenax International, vanta una partnership con i principali enti pubblici e privati Europei godendo della fiducia di città tra le quali Parigi, Bruxelles, Napoli, Taipei, Melbourne, Barcellona, Madrid, Londra, Bilbao e molte altre.

Tutela dell’ambiente

Le spazzatrici e lavastrade 100% elettriche Tenax, grazie all’assenza di Emissioni di CO 2 e di emissioni acustiche inquinanti contribuiscono a creare un contesto cittadino più confortevole, vivibile e sostenibile. Inoltre, grazie all’assenza di circuiti idraulici, annullano il rischio di sversamenti di olii idraulici sulla superficie stradale. (Rischio che può comportare onerosi interventi di bonifica, costituendo al contempo un pericolo per l’ambiente circostante nonché per la sicurezza e salute dei cittadini.)

Ritorno dell’investimento

Le spazzatrici e lavastrade Tenax consentono un rapido ritorno dell’investimento garantito in massimo tre anni, grazie all’assenza di manutenzione e ai ridotti costi di gestione. Tutte le spazzatrici 100% elettriche, sono caratterizzate da un’elevata affidabilità e da un sistema di funzionamento 100% elettrico di nuovissima generazione. All’interno della gamma 100% elettrica, s’inserisce l’innovativa Electra 5.0 Life, la prima spazzatrice compatta di nuova generazione da 5 m³ , capace di combinare performances elevate ad un comfort supremo per l’operatore.

www.tenaxinternational.com