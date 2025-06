TAC&GO!, l’innovazione firmata Marka

TAC&GO! è la nuova gamma di detergenti superconcentrati progettata e sviluppata per chi opera quotidianamente nel settore del cleaning professionale e che desidera un sistema sicuro, efficace e sostenibile.

In un mercato dove l’innovazione corre veloce e la sostenibilità è una necessità concreta, Marka brand di MK spa, lancia TAC&GO!: la nuova frontiera della pulizia professionale. Basta un semplice TAC per attivare una formula ad altissima performance, studiata per agire in profondità e rendere ogni ambiente impeccabile!

Come funziona Il sistema è semplice, intuitivo e veloce:

Riempire con acqua il flacone da 500 ml o da 1 litro

Avvitare il flaconcino da 70 ml fino al “TAC”

Lasciar diluire e “GO”: il prodotto è pronto all’uso.

Per facilitare l’associazione tra flaconcino e flacone, ogni confezione TAC&GO! contiene etichette colorate coordinate con il colore del liquido da applicare sul flacone: lo stesso codice colore rende immediato il riconoscimento del prodotto, semplificando l’attività di cleaning e migliorando la gestione.

Le nuove soluzioni Marka TAC&GO! sono state studiate, progettate e sviluppate facendo leva su 4 pilastri fondamentali.

Sicurezza Grazie allo speciale pack, l’utilizzatore non entra mai in contatto diretto con il prodotto, evitando schizzi e rischi per la salute. Il dosaggio è sempre preciso, riducendo sprechi di prodotto ed evitando sovradosaggi che comprometterebbero le superfici o l’efficacia del prodotto. In aggiunta, i flaconcini da 70 ml sono leggeri e facili da trasportare, riducendo il carico e migliorando la sicurezza dell’operatore.

Performance Tutte le formule sono il risultato di studio, ricerca, passione e test comparativi con i migliori benchmark del mercato. Sviluppate nel laboratorio interno di MK, uniscono materie prime di alta qualità, prediligendo quelle di origine vegetale con performance pari o superiori a quelle delle versioni tradizionali.

Sostenibilità La nuova gamma ha un impatto molto positivo sull’ambiente:

-80% di emissioni di CO 2 grazie all’ottimizzazione logistica

grazie all’ottimizzazione logistica -83% di plastica rispetto al formato tradizionale da 500 ml

Flaconcini prodotti con il 50% di plastica riciclata

Flacone da 500 ml o 1 litro riutilizzabile per altre diluizioni

Packaging monomateriale, facilmente riciclabile nella plastica

Zero sprechi grazie al dosaggio perfetto.

Stoccaggio Un metro cubo può contenere fino a 10 volte più prodotti TAC&GO! rispetto al formato standard da 500 ml. Tradotto in saving, si può recuperare fino all’82% dello spazio di magazzino, con evidenti benefici in termini di efficienza, movimentazione e gestione delle scorte. Ogni box TAC&GO! contiene 48 flaconcini da 70 ml, suddivisi in 12 astucci da 4 pezzi: la soluzione perfetta per chi cerca praticità, ordine e compattezza.

La gamma La gamma TAC&GO! è versatile e trasversale, perfetta per ogni superficie e ambiente: ristoranti, hotel, uffici, bar, palestre e imprese di pulizia.

L’assortimento è composto da 7 referenze:

Quattro prodotti da diluire in flacone da 500 ml (pronto uso): Sgrassatore Limone, Vetri &Multiuso, Anticalcare Bagno, Deodorante Bifasico

Tre prodotti da diluire in flacone da 1 litro: Pavimenti Floreale, Pavimenti Fruttato, Sgrassatore Pavimenti

Marka è Protezione Profonda Professionale

www.markacleaning.com