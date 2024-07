Coopservice e Servizi Italia insieme per ripulire dalla plastica i nostri mari

Coopservice e Servizi Italia hanno da tempo avviato un percorso di impegno contro l’inquinamento da plastiche e di partecipazione ad interventi di salvaguardia dei mari nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’ambiente e degli ecosistemi.

Dal progetto Plastic Free rivolto ai propri dipendenti alle collaborazioni intessute con il WWF e con Greenpeace, al sostegno del piano di riforestazione marina promosso da Worldrise Onlus e ZeroCO2 per il ripristino di praterie di Posidonia oceanica, ora si aggiunge il progetto ‘Ripuliamo il mare’ attraverso la collaborazione con Sea the Change, una startup innovativa a vocazione sociale che vuole rendere le aziende protagoniste della tutela dei mari e sostenitrici delle comunità locali.

In che cosa consiste specificamente questa nuova collaborazione? Nel sostegno ad una attività, denominata Fishing for Litter, che prevede il recupero di rifiuti plastici marini attraverso il coinvolgimento dei pescatori locali. L’obiettivo è infatti quello di permettere ai pescatori di valorizzare il proprio lavoro ripulendo i mari e offrendo un servizio fondamentale di cui beneficia l’intera comunità. In pratica Sea the Change propone percorsi di Fishing for Litter ‘attivo’ che permettono di sostenere uscite ad hoc di raccolta di rifiuti nel Mar Adriatico, uscite durante le quali i pescatori locali si dedicano esclusivamente al recupero di rifiuti presenti in mare.

Secondo la definizione proposta dal progetto europeo KIMO, i progetti di Fishing for Litter consistono nella “creazione di un circolo virtuoso in grado di lavorare insieme al settore della pesca per ridurre i rifiuti presenti in mare”. Le attività di raccolta vengono documentate per quantità e composizione dei rifiuti, con il coinvolgimento di Fondazione Cetacea, che li analizza, pesa e verifica assicurando un corretto smaltimento del marine litter e il sostegno alla ricerca scientifica. Questo permette di rendicontare le azioni di sostenibilità all’interno del Report Integrato aziendale.

A tal proposito va sottolineato come questa nuova attività di sostegno sia in totale coerenza con i valori e le strategie di sostenibilità da tempo adottate da Coopservice e Servizi Italia, contribuendo in particolare al raggiungimento degli Obiettivi di Sostenibilità numero 13, 14 e 17 dell’Agenda 2030.

Sea the Change, Coopservice e Servizi Italia insieme per un mare più pulito e sano, immaginando un mondo in cui i singoli pescatori e le aziende si alleano per ‘ripulire i nostri mari’.