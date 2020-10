Apre la scuola online di Formazione Dussmann Service

L’azienda tra i leader di servizi di facility management lancia la nuova piattaforma di e-learning per la formazione dei suoi 17mila dipendenti italiani, con corsi specifici per migliorare la sicurezza di lavoratori e utenti.

E’ online la “Scuola di Formazione Dussmann Service”, uno strumento innovativo, pratico e flessibile che ha l’obiettivo di raggiungere in modo tempestivo e capillare tutti i dipendenti Dussmann con corsi di formazione specifici per ogni professione. La piattaforma di e-learning aziendale di Dussmann, realizzata da InRebus, società leader di mercato nella creazione di contenuti formativi e nello sviluppo della piattaforma web di fruizione, diventa il fulcro delle attività di formazione per tutto il personale aziendale. Ogni singolo corso di formazione, regolarmente retribuito al lavoratore che lo segue, prevede il rilascio di un attestato di partecipazione e talvolta anche il superamento di un test finale per garantire il corretto apprendimento delle discipline formative.

Dussmann Service ha sempre avuto a cuore la formazione dei propri dipendenti, con un percorso che si è evoluto nel corso degli ultimi anni. Se le ore di formazione erogate nel 2018 sono state complessivamente 106.276, nel 2019 queste sono salite a quota 156.623, e con la nuova piattaforma è possibile che saliranno ancora. È pur vero che il personale è aumentato, oggi in totale i dipendenti sono 16.940 di cui 12.051 donne e 4.889 uomini con una media di anzianità aziendale di circa 5 anni.

Il primo a essere disponibile per tutti i lavoratori è il “Corso di formazione generale per la prevenzione degli infortuni e tutela della salute” a cui seguiranno durante le settimane successive i corsi “Formazione specifica per la Prevenzione degli infortuni e tutela della salute”, “Igiene degli alimenti”, “Autocontrollo” e “Diete Speciali”.

La piattaforma e-learning verrà implementata e arricchita anche con corsi di formazione tecnica e manageriale e diverrà uno strumento di supporto e sostegno alla formazione in presenza che continuerà ad essere erogata nelle aule di formazione aziendali.

L’Azienda pone una grande attenzione al tema della formazione ancora di più rispetto al passato, vista l’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19 da inizio anno.

Ristorazione collettiva e servizi di pulizia e sanificazione sono settori che coinvolgono un gran numero di lavoratori che meritano tutele e conoscenza di rischi e procedure corrette per evitare in sicurezza pericoli per la propria salute e per garantire all’utenza l’alto livello di qualità dei servizi erogati.

A tal fine Dussmann Service sin da marzo ha attivato una copertura assicurativa contro il rischio da Covid-19 per tutti i suoi 17.000 dipendenti, a integrazione della copertura che già era attiva tramite fondo ASIM ovvero il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per le imprese del settore Multiservizi.