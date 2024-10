Rinnovo del CCNL, la prima riunione plenaria

Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) imprese di pulizia: si è svolta la prima riunione plenaria. Focus sulla parte normativa del contratto. Ricordiamo che la scadenza è fissata per il 31 dicembre 2024.

Si è tenuta, il 14 ottobre scorso, presso ONBSI, la prime delle tre riunioni in plenaria calendarizzate per proseguire nella analisi della parte normativa del Ccnl Multiservizi: le organizzazioni datoriali hanno formalizzato le proprie richieste di modifica della parte normativa del Ccnl Multiservizi ai Sindacati, in un documento che trovate in allegato, frutto del lavoro congiunto delle scorse settimane.

Il documento è stato succintamente riassunto verbalmente, per consentire una più veloce lettura e comprensione dei contenuti da parte delle organizzazioni sindacali. Le organizzazioni sindacali hanno recepito i contenuti principali del documento datoriale, su cui si riservano di produrre delle osservazioni in tempi rapidi.

Le prossime riunioni sono previste per il giorno 23 ottobre e per il 5 novembre 2024, sempre in modalità plenaria, per continuare il confronto sugli elementi normativi del Ccnl multiservizi che potrebbero essere oggetto di modifica.

