Prosegue il confronto per il rinnovo del CCNL Multiservizi

Il secondo incontro di questa tornata ha avuto luogo a Roma mercoledì 11 settembre. Focus su Avviso comune e aggiornamento dei profili professionali.

Sono proseguiti i confronti in seno alle delegazioni delle parti sociali per definire il rinnovo del CCNL Multiservizi, che scade il 31/12/2024.

Sul primo incontro vedi https://www.gsanews.it/news/rinnovo-del-ccnl-multiservizi-a-che-punto-siamo/

È stato ribadito l’obiettivo comune di rinnovare il Contratto entro i termini, con lo scambio di documentazione inerenti alcune parti normative. In particolare, riveste molto interesse la elaborazione congiunta di un Avviso comune che possa segnalare fin dall’inizio del CCNL le criticità che attanagliano il settore delle pulizie: in particolare saranno oggetto dell’Avviso comune i temi della revisione prezzi, del dumping contrattuale e della non sempre tempestiva emanazione delle tabelle di costo del lavoro da parte del Ministero del Lavoro.

È previsto poi che ci sia un aggiornamento delle definizioni dei profili professionali, alla luce del fatto che le attuali sono risalenti agli anni ’90, e si ragiona di un perfezionamento dei diritti di informazione, soprattutto a livello territoriale. Il prossimo appuntamento è previsto per il 19 settembre, e sono già stati calendarizzati altri incontri per il mese di ottobre. Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi di questi appuntamenti e ve ne daremo conto.