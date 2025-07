Un 2024 in crescita per il Gruppo Coopservice

Il Gruppo Coopservice continua a crescere. Il 2024 si è chiuso con un valore della produzione di 1.042 milioni di euro, + 3,8% rispetto all’anno precedente, mentre gli occupati hanno raggiunto quota 22.257 (+11%).

Il Gruppo Coopservice, presente in Italia e all’estero, è uno dei principali player nel mercato dei facility management. Oltre alla capogruppo, le principali realtà del gruppo sono Servizi Italia e Istituto di Vigilanza Coopservice Spa.

Nonostante il contesto economico instabile, il risultato netto di Gruppo è stato positivo per 2,4 milioni di euro, e il patrimonio netto è pari a 164,6 milioni di euro.

Nella capogruppo Coopservice, il valore della produzione si attesta a 541,2 milioni di euro: la riduzione rispetto all’anno precedente è integralmente attribuibile al conferimento del ramo Security alla controllata Istituto di Vigilanza Coopservice SpA. L’utile netto della cooperativa è di 9,8 milioni di euro (per il 51% destinato a riserva indivisibile), e il patrimonio netto si rafforza fino a 143,7 milioni di euro.

Il bilancio, approvato dall’assemblea generale dei delegati dei soci, è stato votato nel corso di 8 assemblee territoriali, alle quali hanno partecipato 2.068 soci tra presenti e per delega, con una percentuale del 98,6% di voti a favore.

Al 31 dicembre 2024, i dipendenti di Coopservice erano 13.625, in aumento del 3% sul 2023. Di questi, il 92% assunto con un contratto a tempo indeterminato e il 100% è inquadrato con contratti collettivi nazionali.

Il profilo della forza lavoro conferma la vocazione inclusiva della cooperativa: il 62,7% dei dipendenti è costituito da donne, mentre il 28,9% è nato al di fuori dell’Italia, con una rappresentanza proveniente da 106 diversi Paesi del mondo.

Coerentemente con la natura mutualistica della cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha proposto un ristorno complessivo di 1,2 milioni di euro a cui si aggiunge la rivalutazione e la remunerazione del capitale sociale, rispettivamente all’1,5% e al 3,5%, per un totale del 5%.

“Ancora una volta i numeri di bilancio confermano la qualità del lavoro svolto e la bontà delle scelte strategiche adottate – ha dichiarato il presidente Roberto Olivi (nella foto) – Coopservice è una realtà solida, che continua ad investire per innovare il mondo dei servizi di facility, generare occupazione stabile e inclusiva, creare valore per i clienti e per le comunità, mantenendo fede alla sua identità cooperativa e sociale”.

Formazione e benessere delle persone sono al centro delle politiche di welfare e delle strategie di sviluppo delle risorse umane. Nel 2024 Coopservice ha erogato oltre 55 mila ore di formazione coinvolgendo più di 11.000 partecipanti con il 74% delle ore destinate alla formazione degli operai, in particolare per diffondere una vera e propria cultura della salute e sicurezza sul lavoro, tema di fondamentale importanza per Coopservice.

Numerosi i progetti attivati nel 2024 per promuovere la diversità e l’inclusione, come la collaborazione con Action Aid per la parità di genere e la difesa dei diritti delle donne, e il progetto di inserimento lavorativo di persone con autismo ad alto funzionamento, in collaborazione con la cooperativa sociale Casa Gioia di Reggio Emilia, che ha portato all’inserimento nella funzione HR di due giovani che, sotto la supervisione di educatori esperti, stanno apprendendo un mestiere, sviluppando nuove competenze, migliorando la loro autonomia, sperimentando interazioni sociali di valore.

L’attenzione alla sostenibilità è dimostrata dalle tante azioni concrete volte a limitare le emissioni e ridurre l’impronta ecologica. Tra le più significative: l’accensione nell’autunno 2024 del parco fotovoltaico nella sede centrale di Reggio Emilia che porterà ad una riduzione annuale di 30 tCO2eq, la collaborazione con Sea the Change e Fondazione Cetacea per il recupero della plastica nel mare Adriatico, l’acquisto dei crediti di sostenibilità della Riserva di Biosfera del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano che si inserisce nel piano di decarbonizzazione dell’azienda.

Il Cda, riunitosi al termine dell’assemblea, ha confermato Roberto Olivi nel ruolo di presidente della cooperativa. L’assemblea ha provveduto al rinnovo parziale del consiglio d’amministrazione, oltre a Olivi sono state confermate Lucia Chiatti, Stefania Maso e Mara Balocchi, mentre è entrata Vania Clerici.

“La mia riconferma è un segnale di fiducia verso tutta la squadra che ha guidato Coopservice in questi anni – ha aggiunto Roberto Olivi – Insieme ai soci abbiamo raggiunto risultati importanti, creato un gruppo leader in Italia che ha saputo coniugare buona gestione d’impresa, valori mutualistici e sostenibilità. È la strada che continueremo a percorrere, anche in questa fase di grandi incertezze geopolitiche e economiche, potendo contare sulla solidità della cooperativa e la qualità delle persone che lavorano in Coopservice”.

Olivi, 64 anni, è presidente di Coopservice dal 2010. Laureato in economia all’Università di Modena, è entrato in Coopservice dalla nascita della cooperativa, nel 1991. Al suo interno ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali: Responsabile area Igiene e Sanificazione; Direttore della divisione Sicurezza; Direttore Generale. Olivi è anche presidente di Servizi Italia e di Istituto di Vigilanza Coopservice, vicepresidente del Consorzio Integra e membro della presidenza di Legacoop Produzione e Servizi.