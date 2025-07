Annunciati i finalisti degli European Cleaning & Hygiene Awards 2025

Sono stati svelati i finalisti degli European Cleaning & Hygiene Awards 2025, che premiano l’eccellenza in 11 categorie del settore della pulizia e dell’igiene professionale in tutta Europa. GSA è media partner esclusivo per l’Italia.

Quest’anno è arrivato un numero record di candidature da fornitori di servizi, produttori, distributori e professionisti del settore. Dopo un’attenta selezione, la giuria ha scelto i finalisti che si sono distinti per innovazione, impatto e dedizione nel corso dell’ultimo anno.

I vincitori verranno annunciati il 2 ottobre 2025 durante una cerimonia esclusiva al National Museum of Scotland di Edimburgo. Una serata speciale nel cuore della capitale scozzese, pensata per celebrare i traguardi più importanti del settore.

Ecco i finalisti di quest’anno:

Trasformazione digitale (ex “Miglior uso di soluzioni smart”)

• AZ Groeninge

• Climex

• Markas Austria

• Samsic Facility

• Vebego

Investimento nella formazione

• Assist FM

• Derrycourt Cleaning Specialists

• NIC Services Group

• No Going Back Cleaning & Support Services

• STRATTOS Academy

Partnership di successo tra cliente e fornitore

• Bidvest Noonan & Alexion

• CleanEvent Services & Tottenham Hotspur FC

• Derrycourt & National Forensic Mental Health Service

• DOC Cleaning & National Gallery

• Grosvenor Services & URW

• JPC by Samsic & Leadenhall Building

• Mitie & Governo scozzese

• Principle Cleaning Services & Lloyd’s

• Ryans Cleaning & Zoo di Dublino

Sostenibilità – Best Practice (Fornitori di servizi)

• Asito, CSU & GOM

• Cleanology

• HW Facilities

• La Lucente

• Miorelli Service

• Peartree Cleaning Services

• Property Support Services

Sostenibilità – Best Practice (Produttori)

• Biovate Hygienics

• Bona

• Jangro

• Tork

Inclusività e diversità nella forza lavoro

• Cleanology

• CSU

• JPC by Samsic

• MTB Cleaning Service

• No Going Back Cleaning & Support Services

Migliore iniziativa per valorizzare il settore

• Breedweer

• Cleaning & Support Services Association (CSSA)

• JPC by Samsic

• ONE HUNDRED restrooms

Innovazione tecnologica dell’anno

• Bidvest Noonan

• Litter Aware (Peasy)

• Motorscrubber

• Principle Clean & British Land (pulizia vetri con droni)

• Trojan Battery Company

Leader dell’anno

• Jo Gilliard, Jangro

• Siva Kugathas, ServiceMaster Clean AAA

• Avril Mc Carthy, Derrycourt Cleaning Specialists

• Terry Sullivan, Chamberlaine Cleaning Services

• Lisa Williams, The Grand York

• Marco Zani, Markas

Premio Stella Emergente

• Diana Groza, Grosvenor Services

• Daniel Henstock, Pearroc

• Dominika Regesova, Principle Cleaning Services

• Corey Watts, CleanEvent Services

• Altaf Zafar, Cleanology

Miglior ambiente di lavoro

• Cleanology

• CSU

• JPC by Samsic

• MTB Cleaning Service

• Nviro

• Principle Cleaning Services

Michelle Marshall, direttrice dell’European Cleaning Journal e fondatrice del premio, ha commentato: “Siamo entusiasti di poter annunciare i finalisti del 2025. Le candidature di quest’anno hanno mostrato passione, innovazione e una vera spinta verso il miglioramento continuo. La qualità dei progetti è stata altissima e non è stato facile per i giudici fare una selezione, ma siamo certi che ogni finalista rappresenti davvero il meglio del settore a livello europeo.” Vi aspettiamo tutti a Edimburgo questo ottobre. Finalisti o no, sarà un’occasione unica per celebrare i successi del nostro settore, fare rete e guardare insieme al futuro della pulizia e dell’igiene professionale.”

Tutti i dettagli sulla cerimonia e su come partecipare sono disponibili sul sito ufficiale: www.echawards.com.

Segui la conversazione su X (ex Twitter) con l’hashtag #ECHA2025 e resta aggiornato tramite la pagina LinkedIn dell’European Cleaning Journal.