Rinnovo del CCNL, proseguono le trattative

Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) imprese di pulizia: focus sulla sostenibilità nella riunione del 9 ottobre scorso. Ricordiamo che la scadenza è fissata per il 31 dicembre 2024.

La riunione ristretta che si è tenuta il 9 ottobre 2024 presso la sede di ONBSI a Roma è stata molto intensa, ed era inizialmente stata convocata per discutere esclusivamente degli approfondimenti economici per il rinnovo del Ccnl Multiservizi.

In realtà – oltre al fatto che le organizzazioni datoriali hanno espresso l’esigenza di fare un contratto che abbia una vigenza molto ampia, simile se non superiore alla durata del contratto in scadenza – si è discusso di sostenibilità del rinnovo, e le parti datoriali hanno espresso una ipotesi che il valore economico si aggiri attorno al 2% all’anno per tutta la vigenza del contratto.

Oltre a questo, le parti datoriali hanno presentato in maniera sintetica il proprio punto di vista sulla riforma delle parti normative del contratto collettivo, evidenziando l’esigenza che il rinnovo del Ccnl Multiservizi non si limiti alla parte economia, ma consenta una riscrittura delle parti meno chiare e foriere di contenzioso del Contratto.

Il prossimo appuntamento è fissato per lunedi 14 ottobre con una riunione plenaria sulla parte normativa, cui seguiranno altre riunioni già calendarizzate per il 23 ottobre e il 5 novembre, sempre sulla parte normativa.

