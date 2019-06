Mense scolastiche: Dussmann al 1° posto nella top ten italiana

Nel report annuale di Foodinsider che per il quarto anno ha valutato i menu invernali delle scuole primarie di 52 Comuni rappresentativi del territorio italiano, da Nord a Sud, le mense gestite da Dussmann Service si attestano al primo posto. Secondo l’osservatorio del portale specializzato, le mense delle scuole di Fano, Jesi e Rimini conquistano rispettivamente il primo, l’ottavo e il nono posto della classifica italiana.

Quest’anno l’indagine di Foodinsider si è concentrata principalmente sulla valutazione di salute e sostenibilità dei pasti consumati nelle mense scolastiche, secondo i parametri del Green Public Procurement, del Ministero della Salute, dell’OMS e dello IARC. Vista l’emergenza legata al climate change, anche il settore della ristorazione collettiva ha messo in atto azioni volte a ridurre gli sprechi e il consumo di materiali difficilmente riciclabili come la plastica. Lo studio di Foodinsider fotografa le condizioni di sostenibilità attuali affermando che il 22% del campione risulta virtuoso, il 30% dimostra di essere sensibile ai temi ambientali, il 48% è sufficientemente o poco attento alla sostenibilità, mentre il 4% risulta ‘insufficiente’.

Le mense scolastiche gestite da Dussmann Service per il Comune di Fano sono salite nel rating rispetto allo scorso anno, passando dal terzo al primo posto della top ten. Attualmente le nove cucine di Fano producono circa 2000 pasti, suddivisi tra scuole dell’infanzia, scuole primarie e nidi. Dei pasti prodotti circa la metà viene trasportata con la metodologia cosiddetta a “legame fresco caldo” e, nel rispetto dell’ambiente, sono stati installati in tutte le scuole erogatori di acqua. Il menu scolastico della città marchigiana viene realizzato in collaborazione con il Comune nel rispetto di un bilancio calorico ed ecosostenibile. Negli ultimi anni, inoltre, sono stati progressivamente introdotti prodotti del territorio in grado di soddisfare i piccoli utenti, dalla frutta e verdura alla carne rossa IGP.

Dunque la ristorazione scolastica coniuga positivamente salute, economia e ambiente. Il prestigioso posizionamento è frutto del particolare impegno di Dussmann, che ogni giorno mira non solo a soddisfare i gusti dei più piccoli, ma anche ad educarli a una corretta alimentazione, introducendo vitamine e minerali secondo il fabbisogno giornaliero ed evitando gli sprechi.

