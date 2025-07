L’Operosa si aggiudica due lotti Trenitalia per la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie

Un incarico di rilievo nel Nord Italia che rafforza il ruolo della divisione Hard Facility Management e consolida la presenza dell’azienda nel settore della mobilità pubblica.

Con l’aggiudicazione dei Lotti 1 (Nord-Ovest) e 2 (Nord-Est) del maxi-appalto nazionale bandito da Trenitalia, L’Operosa S.p.A. – Società Benefit compie un passo importante nel consolidare la propria posizione nel comparto ferroviario. Si tratta di una commessa significativa, che coinvolge sei regioni italiane e affida alla divisione Hard Facility Management la gestione tecnica delle infrastrutture ferroviarie in alcune delle aree chiave per il sistema della mobilità del Paese.

Una presenza sempre più radicata nel comparto ferroviario

L’aggiudicazione dei Lotti 1 e 2 rappresenta una naturale evoluzione nel percorso di crescita de L’Operosa nei servizi per la mobilità e il patrimonio pubblico, e consolida il ruolo dell’azienda come operatore qualificato nel settore ferroviario.

In particolare, i territori interessati – Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto – costituiscono un’area geografica vasta e strategica, dove la gestione efficiente delle stazioni è essenziale per garantire continuità e sicurezza operativa.

L’Operosa per Trenitalia: un modello integrato per la manutenzione tecnica delle stazioni

Il servizio previsto dall’appalto si articola in un modello di gestione strutturato e multidisciplinare, orientato alla qualità, alla prevenzione e alla prontezza d’intervento. Le attività coinvolgono:

Manutenzione programmata : interventi ciclici sugli impianti per mantenerne l’efficienza e ridurre il rischio di guasti;

: interventi ciclici sugli impianti per mantenerne l’efficienza e ridurre il rischio di guasti; Manutenzione a guasto : operazioni tempestive per il ripristino della piena operatività in caso di malfunzionamenti;

: operazioni tempestive per il ripristino della piena operatività in caso di malfunzionamenti; Interventi su strutture e impianti : miglioramenti tecnici e adeguamenti strutturali per l’ottimizzazione delle performance;

: miglioramenti tecnici e adeguamenti strutturali per l’ottimizzazione delle performance; Gestione di impianti termici e di climatizzazione : monitoraggio e conduzione degli impianti per il comfort ambientale e la sostenibilità energetica;

: monitoraggio e conduzione degli impianti per il comfort ambientale e la sostenibilità energetica; Manutenzione specialistica ed evolutiva : aggiornamenti e adeguamenti normativi per migliorare affidabilità e sicurezza;

: aggiornamenti e adeguamenti normativi per migliorare affidabilità e sicurezza; Rilievo e mappatura digitale: digitalizzazione degli asset per una gestione patrimoniale più intelligente ed efficace.