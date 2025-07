Gestione delle polveri combustibili: il Position Paper di AFIDAMP è uno strumento pratico e strategico per tutti i soggetti coinvolti che fornisce una guida tecnica e operativa alle imprese.

AFIDAMP ha organizzato un webinar, aperto a tutti gli operatori del settore, in cui ha presentato ufficialmente il Position Paper sulla Gestione delle Polveri Combustibili, frutto del lavoro congiunto del Gruppo ATEX Afidamp, che ha coinvolto aziende associate, enti certificatori, organismi notificati e studi professionali di riferimento.

Un passaggio rilevante reso possibile grazie all’impegno dei soci, al ruolo dell’associazione sui tavoli internazionali e alla consolidata collaborazione con enti e istituzioni. Il documento, redatto in lingua inglese per garantire una diffusione internazionale, rappresenta una guida tecnica completa per affrontare in modo sistematico i rischi connessi alle polveri combustibili in ambito industriale. Il position paper analizza i principali riferimenti normativi (EN IEC 60335-2-69, EN 17348, EN IEC 62784), approfondendo le differenze tra ambienti classificati ATEX e aree non classificate, e fornendo indicazioni operative per la progettazione, scelta e manutenzione dei sistemi di aspirazione e captazione polveri, con focus su sicurezza, efficienza e conformità normativa.

Durante il webinar, moderato da Stefania Verrienti, Direttore di AFIDAMP, il documento è stato illustrato da Alessandro Panico e Giovanni Tonelli che, in rappresentanza del gruppo di lavoro, hanno evidenziato la necessità di un approccio condiviso e armonizzato tra i diversi attori della filiera: produttori, utilizzatori, certificatori, consulenti e organismi di normazione.

“La sicurezza nella gestione delle polveri combustibili non è solo un obbligo normativo, ma un elemento centrale per la competitività industriale”, ha affermato Alessandro Panico. “Con questo position paper vogliamo promuovere un linguaggio comune, aiutando le imprese a orientarsi tra standard, direttive e buone pratiche, anche nelle aree ancora non completamente armonizzate”.

Il documento è stato costruito come strumento pratico e strategico per tutti i soggetti coinvolti: responsabili qualità, HSE, manutenzione, acquisti, progettisti e integratori di impianti. Il gruppo di lavoro ha anche dedicato attenzione a tematiche emergenti, come la gestione delle miscele ibride, i sistemi di neutralizzazione per polveri auto-innescanti, la corretta selezione della classe di filtrazione e le raccomandazioni costruttive in caso di polveri tossiche, gas infiammabili o inertizzanti.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione di numerosi esperti e partner tecnici, tra cui consulenti ed enti di certificazione, oltre a diversi produttori italiani del comparto aspirazione e pulizia industriale. AFIDAMP conferma così il proprio impegno sul fronte normativo e tecnico, a supporto dell’evoluzione del comparto e della cultura della sicurezza. Il documento è disponibile per i soci nell’area FORUM del sito AFIDAMP, mentre una versione pubblica verrà distribuita ai principali stakeholder europei nei prossimi mesi.