Confermato un caso probabilmente autoctono di Chikungunya

Chikungunya, la AUSL di Piacenza comunica che il 13 luglio 2025 è stato confermato un caso verosimilmente autoctono a Castel San Giovanni,(PC) . Le misure adottate per prevenire la diffusione.

Si tratta di un uomo italiano, residente a Castel San Giovanni, in località Pievetta, over 65, che nei giorni scorsi ha manifestato febbre, dolori osteomuscolari e congiuntivite. Il paziente non ha effettuato viaggi in zone endemiche per la malattia: la diagnosi è stata possibile grazie alla segnalazione del medico di famiglia e alla conferma di laboratorio su prelievo ematico.

Cos’è la chikungunya

La chikungunya è causata da un virus trasmesso all’uomo dalla puntura di zanzare infette, in particolare la zanzara tigre (Aedes albopictus). Non si trasmette direttamente da persona a persona. Durante la fase acuta (3–7 giorni) una zanzara può pungere una persona malata e trasmettere poi il virus ad altri.

I sintomi più comuni sono:

febbre improvvisa

forti dolori articolari e muscolari

mal di testa, congiuntivite, affaticamento, rash cutaneo.

I dolori possono essere così intensi da costringere la persona a rimanere immobile in posizioni antalgiche: il termine chikungunya deriva proprio da una parola swahili che significa “ciò che curva” o “contorce”.

Nella maggior parte dei casi la guarigione è spontanea e completa, con cure di supporto (riposo, antipiretici, liquidi), ma negli anziani e nei fragili può portare a complicanze.

Misure di prevenzione

Dalla segnalazione del caso sospetto, a scopo precauzionale sono stati effettuati già tre interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche e private della zona interessata. Con la conferma ufficiale, le operazioni proseguiranno e saranno ampliate.

Per contenere la diffusione del virus, è fondamentale ridurre il contatto con le zanzare.

Il sindaco di Castel San Giovanni ha emesso un’ordinanza che invita i cittadini che abitano nella zona oggetto dei trattamenti a:

– lavare accuratamente le verdure e frutta degli orti prima del consumo

– svuotare e pulire frequentemente le ciotole degli animali

– tenere le finestre chiuse, soprattutto nelle ore di maggiore attività delle zanzare (mattino e tardo pomeriggio).

Inoltre, si raccomanda di:

– installare zanzariere alle finestre e, se possibile, usare il condizionatore

– indossare abiti chiari e coprenti (maniche lunghe e pantaloni)

– applicare repellenti sulle parti scoperte della pelle, seguendo le indicazioni per bambini e donne in gravidanza

– eliminare ogni raccolta d’acqua (es. sottovasi) e utilizzare larvicidi per quelle non eliminabili (es. tombini, pozzetti).

Ricordiamo che le zanzare vettori della malattia sono attive soprattutto di giorno, in particolare nelle ore del mattino e del tardo pomeriggio.

Ulteriori informazioni sulla malattia e sulla prevenzione sono disponibili su:

