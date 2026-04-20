Interclean Amsterdam 2026 si chiude in grande stile

Interclean Amsterdam 2026 si è conclusa dopo quattro giorni di innovazione, condivisione della conoscenza e connessione con l’industria globale.

Dal 14 al 17 aprile, i principali professionisti mondiali della pulizia e dell’igiene si sono riuniti ad Amsterdam per scoprire le tecnologie più recenti, partecipare a sessioni di esperti ed esplorare le tendenze del futuro del settore.

Con 30.000 visitatori provenienti da 140 paesi e 850 espositori, ha rafforzato la sua posizione mondiale nel settore della pulizia professionale e l’igiene. In tutti i corridoi di RAI Amsterdam, i visitatori hanno esplorato di tutto, dalla robotica e la pulizia basata sui dati alla chimica sostenibile, all’igiene sanitaria, alle soluzioni per i bagni e alle innovazioni nella pulizia esterna. Dalla mattina di apertura fino all’ultimo pomeriggio, le sale sono rimaste affollate da visitatori ed espositori affamati di nuove idee, prodotti e collaborazioni.

Interclean Amsterdam 2026 ha inoltre presentato uno dei suoi programmi di contenuti più forti fino ad oggi, riflettendo una delle ambizioni chiave del programma: essere non solo una fiera, ma una piattaforma affidabile per la condivisione di conoscenze, la collaborazione e l’innovazione nell’industria globale della pulizia professionale e dell’igiene. Dimostrazioni dal vivo, lanci di nuovi prodotti e presentazioni agli espositori si sono svolti durante i quattro giorni di esposizione con più di 75 Speaker e più di 100 Sessioni.

Gli Experience Centres sono stati tra le aree più interattive della fiera, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vedere l’innovazione in azione in ambienti reali. Nel settore sanitario, ospitalità, pulizia esterna e robotica, produttori e specialisti leader hanno presentato nuove tecnologie e offerto preziose informazioni sulle sfide che il settore deve affrontare.

Per i visitatori, Interclean Amsterdam 2026 non è stato solo una visione delle ultime innovazioni, ma anche una creazione di connessioni preziose e l’acquisizione di intuizioni pratiche direttamente dai leader ed esperti del settore. Come riflette Robert Stelling, direttore di Interclean: “Sebbene le innovazioni, le soluzioni tecnologiche e sostenibili presentate siano state davvero impressionanti, il vero cuore di Interclean restano le persone. Concludiamo la settimana con la consapevolezza che sono state create molte nuove partnership, e impegni condivisi per creare un mondo più pulito.“

Segnate in agenda: Interclean Amsterdam tornerà dal 4 al 7 aprile 2028.