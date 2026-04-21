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Carbon Footprint nei Servizi di Pulizia: le sfide della ISO 14067 e della nuova PCR 4.0

servizi di pulizia: un weninar di punto3

Dall’impatto sui CAM 2021 alle nuove regole per l’LCA: Punto3 analizza le novità introdotte dalla PCR 2011:03 versione 4.0 per i servizi di pulizia professionali.

Il panorama della sostenibilità nel cleaning cambia marcia. Lo scorso 29 gennaio è stata rilasciata la versione 4.0 della PCR (UN CPC 853), la regola di categoria di prodotto che disciplina le analisi LCA per i “Servizi di Pulizia degli edifici”.

L’obiettivo del comitato di EPD International è chiaro: innalzare la qualità della rendicontazione, rendendo i dati ambientali non solo più rigorosi, ma sempre più confrontabili tra loro.

Partecipa al webinar gratuito di Punto 3, con il partner tecnico Bureau Veritas Italia, per scoprire:

  • Le novità della PCR 2011:03 v4.0.
  • L’impatto sui CAM Cleaning 2021 e sulle analisi LCA comparative.
  • Come valorizzare l’approccio sistematico alla Carbon Footprint in azienda.

Quando: 22 aprile 2026 | Ore 11.00 – 12.30

A chi si rivolge: Imprese di pulizia e facility management.

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