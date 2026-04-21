Carbon Footprint nei Servizi di Pulizia: le sfide della ISO 14067 e della nuova PCR 4.0

Dall’impatto sui CAM 2021 alle nuove regole per l’LCA: Punto3 analizza le novità introdotte dalla PCR 2011:03 versione 4.0 per i servizi di pulizia professionali.
Il panorama della sostenibilità nel cleaning cambia marcia. Lo scorso 29 gennaio è stata rilasciata la versione 4.0 della PCR (UN CPC 853), la regola di categoria di prodotto che disciplina le analisi LCA per i “Servizi di Pulizia degli edifici”.
L’obiettivo del comitato di EPD International è chiaro: innalzare la qualità della rendicontazione, rendendo i dati ambientali non solo più rigorosi, ma sempre più confrontabili tra loro.
Partecipa al webinar gratuito di Punto 3, con il partner tecnico Bureau Veritas Italia, per scoprire:
- Le novità della PCR 2011:03 v4.0.
- L’impatto sui CAM Cleaning 2021 e sulle analisi LCA comparative.
- Come valorizzare l’approccio sistematico alla Carbon Footprint in azienda.
Quando: 22 aprile 2026 | Ore 11.00 – 12.30
A chi si rivolge: Imprese di pulizia e facility management.