Legacoop Produzione e Servizi a Interclean Amsterdam 2026

Legacoop Produzione e Servizi ha partecipato a Interclean Amsterdam 2026, il principale appuntamento fieristico internazionale per il settore del cleaning professionale, concluso da poco presso RAI di Amsterdam.

La presenza alla manifestazione, con un proprio spazio, ha rappresentato un’importante occasione per affiancare le cooperative in un contesto in cui emergono con chiarezza le principali dinamiche e prospettive internazionali del settore, confermando il valore di uno sguardo sempre più aperto alle evoluzioni globali della filiera. A rappresentare Legacoop Produzione e Servizi sono stati il Vicepresidente e Direttore Andrea Laguardia, il Responsabile del Settore Multiservizi Olmo Gazzarri e Gabriele Verginelli dell’Ufficio Relazioni Internazionali di Legacoop Nazionale, insieme allo staff LPS composto da Myriam Buffoni e Victoria Skwarek.

Nel corso della fiera, il Vicepresidente e Direttore Andrea Laguardia ha preso parte al Global Association Meeting, momento di confronto tra le principali associazioni di rappresentanza del settore a livello internazionale. Al centro del dibattito temi chiave come la sostenibilità ambientale, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, la collaborazione tra associazioni e la qualificazione del comparto su scala globale.

“Si è trattato di un importante momento di confronto tra le associazioni del cleaning di tutto il mondo – ha dichiarato Laguardia–. Sostenibilità ambientale e sviluppo dell’intelligenza artificiale rappresentano due sfide fondamentali che le cooperative italiane stanno affrontando da anni, con numerosi progetti orientati ad aumentare l’efficienza e migliorare le condizioni di lavoro dei soci”.

L’Associazione ha inoltre partecipato, rappresentata dal Responsabile del Multiservizi Olmo Gazzarri, al Made in Italy Day, alla presenza dell’Ambasciatore italiano Augusto Massari, (in centro nella foto) che ha sottolineato l’importanza delle relazioni tra Italia e Paesi Bassi e l’impegno del proprio Ufficio nel favorire l’integrazione delle attività, dei servizi e dei prodotti delle imprese italiane nell’economia olandese. Massari ha inoltre evidenziato come la ricerca di una sempre maggiore competitività, fondata sull’innovazione, rappresenti oggi un fattore chiave di sviluppo, sottolineando al contempo il valore della partecipazione alla Fiera di tanti rappresentanti d’imprese di tutta la filiera. Al termine dell’iniziativa l’Ambasciatore ha fatto visita allo spazio di Legacoop Produzione e Servizi incontrando il Responsabile Olmo Gazzarri per un momento di scambio e conoscenza del sistema cooperativo rappresentato dall’Associazione.

Numerosi anche gli incontri presso lo spazio di LPS con le cooperative aderenti presenti in fiera: Coopservice, COPMA, Copura, Formula Servizi. Una presenza che conferma il valore della partecipazione a contesti internazionali per rafforzare relazioni, competenze e visione strategica.

Durante la kermesse olandese, Legacoop Produzione e Servizi ha avuto il piacere di condividere la propria presenza con Afidamp – Associazione Fornitori Italiani del Professional Cleaning, protagonista a Interclean con il proprio hub all’interno della lounge ICE-AFIDAMP.

La partecipazione a Interclean Amsterdam 2026 si inserisce in uno scenario caratterizzato da profonde trasformazioni e da elementi di incertezza legati alle dinamiche economiche internazionali, tra cui l’aumento dei costi delle materie prime, che incidono sull’intera filiera. In questo contesto, la dimensione internazionale del confronto assume un ruolo sempre più centrale per accompagnare le cooperative nei percorsi di sviluppo.