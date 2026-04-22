Nilfisk entra in una nuova fase come parte di Freudenberg

Nilfisk è ora parte integrante di Freudenberg Home and Cleaning Solutions a seguito del completamento dell’operazione di acquisizione.

Oggi Nilfisk entra a far parte di Freudenberg Home and Cleaning Solutions, poiché tutte le condizioni dell’offerta di acquisizione sono state soddisfatte. Con questa nuova struttura proprietaria, Nilfisk è ben posizionata per continuare a sviluppare la propria attività e rafforzare la propria posizione nel mercato globale delle soluzioni per la pulizia professionale.

“Questo segna un traguardo importante per Nilfisk. Attraverso un processo strutturato, abbiamo trovato in Freudenberg un nuovo e solido proprietario a lungo termine — un gruppo industriale di maggiori dimensioni che porta con sé scala, stabilità e una visione di lungo periodo a sostegno del nostro continuo sviluppo”, afferma Jon Sintorn, CEO di Nilfisk.

Insieme, Nilfisk e Freudenberg coprono i segmenti principali del mercato della pulizia professionale, combinando macchine per la pulizia avanzate con forti capacità nelle soluzioni di pulizia manuale.

“Con l’acquisizione di Nilfisk, rafforziamo la nostra posizione sia nei sistemi manuali innovativi sia nelle macchine per la pulizia professionale, creando un fornitore con un posizionamento unico per supportare i nostri clienti con soluzioni più complete. L’intenzione è di valorizzare i punti di forza di ciascuna realtà”, ha dichiarato Karin Overbeck, CEO di Freudenberg Home and Cleaning Solutions.

Posizionati per il futuro in un mercato in evoluzione

Da oltre 120 anni, Nilfisk ha costruito una posizione di leadership globale nelle soluzioni per la pulizia professionale, radicata nel patrimonio industriale danese e caratterizzata da qualità, innovazione e solide relazioni con i clienti. Negli ultimi anni ha saputo affrontare con successo cambiamenti significativi, continuando a soddisfare i propri clienti, rafforzando ulteriormente il business e consolidando la fiducia riposta in Nilfisk da clienti, partner e dipendenti di tutto il mondo.

Freudenberg vanta un patrimonio altrettanto solido e una mentalità industriale affine. In quanto gruppo globale a conduzione familiare con 175 anni di storia, Freudenberg contribuisce con scala, solidità finanziaria e profonda competenza nei mercati industriali. Come parte di Freudenberg Home and Cleaning Solutions, Nilfisk dispone di un punto di partenza solido e credibile per la crescita, supportato da una maggiore scala, forti capacità industriali e una prospettiva di proprietà a lungo termine.

Il marchio continua sotto proprietà privata

Oggi si procede al regolamento dell’offerta, con il pagamento del corrispettivo in denaro agli azionisti Nilfisk che hanno aderito all’operazione, rappresentativi di circa il 94% del capitale azionario. Nel corso dell’intero processo, Freudenberg Home and Cleaning Solutions ha dichiarato l’intenzione di procedere con l’acquisizione obbligatoria delle azioni residue e con il conseguente delisting di Nilfisk. Nilfisk è quindi destinata a prosperare e svilupparsi come marchio indipendente sotto proprietà privata, all’interno di Freudenberg Home and Cleaning Solutions.

“La nostra priorità è ora chiara: tradurre questa piattaforma rafforzata in risultati costanti e creazione di valore a lungo termine. Andiamo avanti con un proprietario impegnato sul lungo periodo, una logica industriale chiara e un forte slancio, e siamo ben posizionati per continuare a creare valore per clienti, dipendenti e partner negli anni a venire”, afferma Jon Sintorn, CEO di Nilfisk.

Fonte: Comunicato stampa