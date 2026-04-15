Tork vince l’Amsterdam Innovation Award nella categoria Sustainability & Environment

Tork, brand di Essity, presente a Interclean Amsterdam 2026 ha vinto l’Amsterdam Innovation Award nella categoria “Sustainability & Environment” con il progetto Tork Inclusive Hygiene in Public Washrooms.

Il premio riconosce a Tork il ruolo di promotore dell’importanza di superare e rimuovere le barriere negli ambienti bagno, così da rendere l’accesso all’igiene più semplice e confortevole per tutti. Offrendo risorse e best practice per creare ambienti bagno che tengano conto delle diverse problematiche individuali, Tork sta aumentando la consapevolezza e orientando le organizzazioni a offrire esperienze migliori nei bagni pubblici, con un impatto positivo anche sul business.

“Siamo estremamente orgogliosi che l’iniziativa Inclusive Hygiene in Public Washrooms sia stata riconosciuta dagli Amsterdam Innovation Awards a Interclean 2026. Questo risultato evidenzia il nostro impegno costante nel garantire alle persone un accesso confortevole a soluzioni igieniche sostenibili, attraverso spazi più puliti e accoglienti”, afferma Riccardo Trionfera, Direttore Commerciale di Essity Professional Hygiene.

La giuria ha riconosciuto che “l’iniziativa ‘Tork Hygiene for All’ di Essity si distingue per andare oltre l’innovazione di prodotto, affrontando il tema dell’inclusività nei bagni pubblici. Con dispenser certificati secondo gli standard Design for All, imballaggi accessibili e formulazioni delicate sulla pelle, mira a migliorare l’esperienza sia per gli utenti sia per gli addetti alle pulizie. E ha sottolineato il suo potenziale nel sensibilizzare il settore e definire nuovi parametri di riferimento per l’inclusività.”

I bagni continuano a rappresentare una sfida particolare per le strutture. In un’indagine condotta su 11.500 persone in 11 Paesi, una recente ricerca Tork ha rivelato che le aspettative in termini di igiene e pulizia nei bagni sono molto elevate (il 74% degli intervistati si aspetta livelli buoni o alti di igiene), ma solo il 20% dei bagni è all’altezza di tali aspettative. Allo stesso tempo, il 52% delle persone, dopo un’esperienza negativa in un bagno reagisce con l’invio di un reclamo, limitando i consumi o addirittura non tornando più in quella struttura.

Questi risultati sono chiari: le aziende rischiano di perdere clienti, subire recensioni negative online e vedere i clienti ridurre la loro spesa. Per i facility manager, questo rappresenta un’opportunità per rivalutare il ruolo dei bagni, non solo come necessità operative, ma come asset strategici in grado di migliorare l’esperienza dell’utente e generare risultati di business.

Per ulteriori informazioni su Tork a Interclean Amsterdam 2026, sull’iniziativa «Inclusive Hygiene in Public Washrooms» e su altri prodotti e servizi Tork www.torkglobal.com/gb/en/about/press-and-news/inerclean