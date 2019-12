Hilton lancia il Soap Recycling Programme

Hilton (NYSE: HLT) lancia in questi giorni il più ampio programma europeo dedicato al riciclo di sapone, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e aiutare le comunità in difficoltà.

In collaborazione con Clean the World, gli hotel del Gruppo Hilton in Italia e in altri 16 paesi in Europa recupereranno ogni anno oltre 130 tonnellate di rifiuti, diversamente destinati alla discarica, e realizzeranno oltre 1,4 milioni di nuove barre di sapone da distribuire alle famiglie bisognose. L’ampliamento di questo programma è un passo importante verso l’obiettivo finale di Hilton di arrivare a riciclare fino al 100% dei residui di saponette.

A livello globale, ogni giorno nelle camere degli hotel vengono buttati ben cinque milioni di saponi parzialmente utilizzati, mentre migliaia di persone muoiono a causa della mancanza di accesso ai servizi igienico-sanitari di base. Clean the World cerca di fornire soluzioni ad entrambi i problemi, riciclando il sapone di scarto e fornendo barre di sapone rigenerate a famiglie che diversamente non ne avrebbero.

Quasi 200 hotel Hilton in Europa aderiranno all’iniziativa di riciclaggio del sapone per sostenere l’iniziativa del Gruppo Travel with Purpose 2030 Goals, volta a dimezzare l’impatto ambientale – compresi gli obiettivi specifici di azzerare l’invio in discarica del sapone, riducendo così la produzione di rifiuti del 50% – e raddoppiare l’investimento per l’impatto sociale.

L’impegno di Hilton in termini di riciclaggio del sapone in Europa sarà sostenuto da un nuovo impianto Clean the World, inaugurato ad Amsterdam lo scorso anno. Dal 2020, questo impianto riciclerà il sapone proveniente dagli hotel Hilton di tutta l’Europa continentale.

L’ampliamento del progetto di riciclaggio di sapone in Europa va ad aggiungersi al decennale programma di riciclaggio del sapone messo in atto da Hilton, che è già il più ampio del settore dell’hôtellerie. A oggi, il Gruppo ha contribuito a produrre 11 milioni di nuovi saponi, sufficienti a lavare due miliardi di mani.

Per raggiungere l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti del 50% entro il 2030, Hilton ha già vietato l’uso di cannucce di plastica e di miscelatori per cocktail in tutti i suoi hotel nel mondo. Per rafforzare questo impegno, entro la fine del 2020 l’azienda intende via via sostituire i kit di cortesia monouso con dispenser di prodotti da toilette nella maggior parte delle camere in tutto il mondo.

newsroom.hilton.com