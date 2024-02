detergenza professionale e strategia climatica

Detergenza professionale: un convegno organizzato da AFIDAMP nell’ambito della manifestazione H3i (https://www.gsanews.it/news/h3i-2024-5-motivi-per-non-mancare-allappuntamento/ ) per parlare di sostenibilità, ecodesign, certificazioni e strategie ambientali per il mondo della detergenza. Appuntamento il 6 marzo 2024 presso NH Centro Congressi a Milanofiori.

Due giorni dedicati al tema delle detergenza e dell’igiene in ambito industriale e domestico, per approfondire tutte le tematiche che coinvolgono il settore delle pulizie anche per la tutela dell’ambiente. Il 5 e il 6 marzo 2024 è in programma, al NH Centro Congressi a Milanofiori, la manifestazione H3i Italia, evento dedicato alle materie prime, ingredienti, formulazioni e servizi utilizzati nella realizzazione di prodotti per la pulizia, nell’ambito della quale AFIDAMP è presente come punto di riferimento per il mondo professionale.

In occasione della manifestazione, mercoledì 6 marzo dalle ore 9.30 alle ore 11.00, AFIDAMP organizza un convegno dedicato al tema “La strategia climatica della detergenza professionale per vincere la sfida della transizione ecologica”, un appuntamento ideato per esplorare quali sono le strade da percorrere per le aziende, quale il quadro normativo di riferimento e come sia possibile individuare non solo un percorso in tutela dell’ambiente, ma una vera e propria strategia climatica, che veda le aziende del settore operare in vista di una vera e propria transizione ecologica.

A parlarne, moderati da Matteo Marino, Responsabile del Gruppo di Lavoro Chimici di AFIDAMP, saranno autorevoli relatori:

Antonio Furiano, Responsabile Funzione Riciclo di COREPLA – “Criteri di Ecodesign: Facilitare le Operazioni di Selezione e Riciclo alla luce del PPWR”

Nicola Fabbri, Senior Consultant di ERGO Srl – “Etichetta ecodesign quali prospettive per la detergenza professionale”

Piera Pellegrino, Arch. PhD Tecnologo di ISPRA Servizio Certificazioni Ambientali – “La certificazione Ecolabel UE per promuovere la sostenibilità ambientale dei prodotti detergenti. Stato dell’arte e sviluppi futuri”

Domenico Zuccaro, Ing. Tecnologo di ISPRA Servizio Certificazioni Ambientali e Coordinatore dell’ EU Ecolabel CB Forum – “I servizi di pulizia Ecolabel UE con uno sguardo ai CAM”

Cesare Buffone, Responsabile analisi LCA e Sostenibilità di PUNTO 3 – “Carbon Footprint: un approccio climatico sostenibile per i produttori della detergenza professionale”.

AFIDAMP sarà presente alla manifestazione anche con un desk, nello spazio 311, dove sarà possibile incontrare la direzione e lo staff dell’associazione e creare momenti di dialogo e di networking.

E’ possibile registrarsi alla manifestazione e al convegno cliccando qui: https://app.booking-event.it/front/event/iscrizione-h3i-2024-visitatore.