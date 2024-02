H3i 2024: 5 motivi per non mancare all’appuntamento

H3i, è l’incontro annuale dedicato ai professionisti per la formulazione del settore detergenza in ambito domestico, industriale e istituzionale. GSA è media partner della manifestazione.

H3i torna, con un’esposizione più grande che mai, per la sua settima edizione, il 5 e 6 marzo all’NH Milano Congress Centre di Milanofiori, Assago. Scopri i punti salienti di questa edizione!

L’aggiornamento scientifico

La chimica per la detergenza, anche per i volumi che coinvolge a livello globale e quindi per l’impatto ambientale, si è sempre sensibilizzata e coinvolta in prima persona per la salvaguardia dell’ambiente: ricerca, sperimentazione, innovazione ne sono i pilastri. H3i è il punto di incontro per i chimici di tutta la filiera del cleaning, una opportunità di conoscenza, informazione, confronto.

L’aggiornamento regolatorio

Sviluppo di conoscenza, globalizzazione del business, crescenti istanze di carattere ambientale e legate alla salute, portano i regolamenti di settore ad essere un cantiere sempre aperto, un “work in progress” che richiede un aggiornamento costante e continuo: la presenza dal podio di Associazioni e di esperti di regolatorio, rende H3i garanzia di aggiornamento, un momento imperdibile per gli operatori del settore.

L’aggiornamento tecnologico

Strumentazione, impiantistica, applicazioni informatiche, intelligenza artificiale: sono compagni di viaggio sempre più presenti in una sfera globale che porta a nuove visioni, nuovi orizzonti per il business e che richiede nuove competenze e specializzazioni: H3i è una finestra aperta sul futuro tecnologico del cleaning, domestico e professionale.

L’aggiornamento di mercato

Quali sono le dinamiche di mercato oggi? Come stanno evolvendo le dinamiche di acquisto e di percezione del prodotto? Come è cambiato il consumatore? Ma sta cambiando? Come vanno le cose in Italia e in altri Paesi? Quali le variabili e le sfide che si trova ad affrontare l’operatore di marketing oggi? Osservatori di mercato, esperti di marketing, offriranno ai visitatori di H3i contributi di riflessione e stimoli per i propri progetti di sviluppo.

L’incontro!

“Last not least”, il networking. L’ incontro con esperti di livello per le varie competenze certamente, ma anche con i colleghi, i clienti, gli amici. Quindi il confronto, la condivisione, il rinnovarsi di relazioni costruite nel tempo, la nascita di nuove relazioni: è la dinamica della fiera, del guardarsi negli occhi, di stringere una mano. Gesti che per un lungo periodo sono rimasti sospesi e oggi sono tornati a dare vita al nostro lavoro, alla nostra vita: H3i è anche e soprattutto questo.

www.h3i.it