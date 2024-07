COLSER, nuovo Consiglio di amministrazione, Bazzini confermata Presidente

Colser, cooperativa tra i leader in Italia nel settore del facility management, ha presentato, lo scorso 16 luglio le performance economiche del 2023, che attestano una società in ottima salute e ha rinnovato anche il Consiglio di amministrazione confermando la Presidente Cristina Bazzini alla guida della cooperativa anche per il prossimo triennio.

Il 2023 si è rivelato, dunque, un anno di grandi soddisfazioni per l’azienda, che ha registrato un incremento del fatturato, che si attesa a 122,5 milioni di euro (+3,3%), un aumento dell’EBITDA (+23,3%) e analogamente anche del risultato operativo (+9,8%), confermando così il trend molto positivo degli ultimi anni su tutti gli altri indicatori di redditività.

La divisione COLSER Log, con i suoi servizi avanzati di logistica integrata, trasporto e movimentazione merci, ha registrato l’incremento più significativo (+24,8%) nel segno del consolidamento della linea di business interessata nel precedente esercizio da rilevanti investimenti immobiliari. Anche i servizi di building management, coordinati dalla divisione COLSER Tech, hanno registrato un buon incrementato di volumi (+16,9%).

“La numerosa e attiva partecipazione dei soci a questa assemblea ha attestato ulteriormente quanto il lavoro che è stato fatto sia prezioso e vada tutelato. – ha dichiarato la Presidente Cristina Bazzini – Ci confermiamo solidi e un punto di riferimento importante per i nostri 5000 lavoratori e per le loro famiglie. Per questo motivo dobbiamo prepararci ad affrontare un futuro che sembra essere complicato e che necessita di nuova linfa e sempre maggiori competenze. È importante innanzitutto preservare la visione e i valori fondanti della nostra realtà cooperativa, trasferendo questi ideali alle nuove generazioni al fine di assicurarci che la missione originale di COLSER continui a guidare le azioni e le decisioni future. Per questo motivo abbiamo dato vita all’interno della nostra COLSER Academy, ad un percorso dedicato anche alle figure junior che si apprestano a far parte del nostro gruppo. Un progetto innovativo che quest’anno ha favorito l’inserimento nei team di lavoro di neolaureati tramite un percorso formativo di onboarding di sei mesi rivolto a progettisti tecnico-commerciali. Percorsi di formazione – ha concluso Bazzini – che coinvolgono anche le figure tecniche con esperienza al fine di ampliare e perfezionare le competenze gestionali, organizzative e di monitoraggio digitale dei servizi”.

Fonte: Netcoop.it