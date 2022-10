Conto alla rovescia per Forum ISSA PULIRE

Martedì 18 ottobre si alzerà il sipario sul congresso internazionale del cleaning professionale e dei servizi integrati.

Tutto pronto per la sesta edizione di Forum ISSA PULIRE, che si svolgerà il 18 e il 19 ottobre presso il Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano Rho. Sul palco sono attesi grandi ospiti per affrontare le tre tematiche che caratterizzeranno la manifestazione: salute e sicurezza sul lavoro, la gestione integrata dei servizi nella nuova normalità e il valore della memoria.

Sotto la conduzione di Andrea Pancani, giornalista TV di La7 che segue l’evento sin dalla sua prima edizione, sentiremo la voce di importanti personaggi, tutti in qualche modo collegati ai tre temi scelti, per una due-giorni che si preannuncia ricca di idee e spunti di riflessione.

Il Programma

I relatori

Come già annunciato, https://www.gsanews.it/news/a-forum-issa-pulire-focus-su-algeria-egitto-e-marocco/ a corollario del Forum, il 18 ottobre alle ore 14:00, Afidamp e ICE Agenzia presenteranno un’indagine di mercato sul comparto della pulizia in Algeria, Marocco ed Egitto.

Forum ISSA PULIRE e GSA in qualità di media partner invitano l’intero settore delle pulizie a questo evento imperdibile.