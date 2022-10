A Forum ISSA Pulire focus su Algeria, Egitto e Marocco

A Forum ISSA Pulire sarà presentata un’indagine di mercato che ICE ha condotto sul comparto della pulizia in Algeria, Egitto e Marocco.

Lo studio verrà presentato direttamente dai trade analists dei relativi paesi il giorno 18 ottobre, alle ore 14:00, al Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano – Rho, nella stessa location in cui avrà inizio, un’ora più tardi, il FORUM ISSA PULIRE.

E’ un’ occasione di approfondimento su questi paesi per valutarne le potenzialità. Come è strutturato il mercato della pulizia? Quali sono i principali trend? Chi sono I key player? Quali progetti per il future? Queste alcune delle domande a cui si cercherà di dare risposte per chi fosse interessato a questi nuovi mercati.

Parteciperanno in qualità di relatori: il dr.Hakim Cheniti, trade analist di settore ICE Algeria, d.ssa Riham Abonelmagd trade analist di settore ICE Egitto, dr. Mohamed Sami BEN JELLOUL, trade analist di settore ICE Marocco.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la registrazione.