CAM per i servizi di pulizie e sanificazione: cosa cambia?

“Cosa cambia per edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”, è il titolo dell’evento che avrà luogo a Venezia, mercoledì 28 settembre alle ore 10.00, dedicato alle novità e opportunità introdotte dai #CAM per i servizi di pulizie e sanificazione. Frutto della collaborazione attiva tra AFIDAMP e la Regione Veneto, sarà l’occasione per presentare il Capitolato Standard per i servizi di Pulizia redatto da Regione Veneto con il contributo di AFIDAMP.

Sarà presente la dottoressa Alessandra Mascioli referente dei nuovi CAM che farà il punto della situazione e risponderà alle domande del pubblico. Per AFIDAMP, con un focus sui prodotti innovativi che rispondono ai CAM, interverranno Matteo Marino – membro CD AFIDAMP e responsabile del Gruppo di Lavoro Chimici e Alessandro Panico – segretario della SC 59/61J del CEI.

L’evento, che è stato condiviso con ANCI Veneto, si terrà in presenza presso la Sala Polifunzionale, Palazzo della Regione del Veneto. È possibile partecipare anche on-line, iscrivendosi al seguente link https://bit.ly/3ezjtri.

CLICCARE PER LEGGERE IL PROGRAMMA

www.afidamp.it