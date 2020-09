Covid -19 e igiene dei bagni pubblici

COVID-19 sta modificando gli atteggiamenti e I comportamenti delle persone. Cresce ad esempio la consapevolezza dei rischi per la salute associati al livello di igiene negli spazi pubblici. Secondo il recente studio commissionato da Tork, che ha esaminato l’impatto del COVID-19 sugli orientamenti delle persone, l’80% delle persone ritiene che sia di fondamentale importanza per la sicurezza mantenere un elevato standard igienico nelle aree bagno.

Il 75% delle persone intervistate in quattro Paesi europei desidera che nelle strutture ci siano asciugamani di carta come alternativa agli asciugamani ad aria. Lo studio ha anche messo in luce che la preferenza nei confronti degli asciugamani di carta è cresciuta del 37% rispetto a prima della pandemia. Le ragioni più comuni indicate per questo cambiamento sono la percezione che gli asciugamani di carta siano più igienici (80%), che le mani vengono asciugate più rapidamente (42%) e che si diffondano meno batteri nell’aria (39% ).

E poiché la preferenza dei clienti per gli asciugamani in carta cresce, i costi per chi non offre asciugamani di carta possono rivelarsi molto elevati. Il 50% degli intervistati afferma di avere meno probabilità di frequentare luoghi che non offrono asciugamani di carta per le mani e il 43% afferma di non sentirsi sicuro entrare in un bagno dotato di asciugamani ad aria.

“La pandemia COVID-19 ha dimostrato che tutte le aziende devono adattarsi a un nuovo standard di igiene. Mentre alcune strutture potrebbero aver scelto gli asciugamani ad aria in precedenza, in base alla facilità d’uso percepita, ora questo non è più sufficiente. Una parte significativa della popolazione si sente meno al sicuro ora utilizzando gli asciugamani ad aria. Abbiamo assistito a un aumento delle richieste da parte dei facility manager che desiderano passare dagli asciugamani ad aria agli asciugamani di carta ”, afferma Riccardo Trionfera, direttore commerciale di Essity Professional Hygiene.

Per le aree critiche, come gli stabilimenti di lavorazione degli alimenti e gli ospedali, gli asciugamani di carta sono stati sempre l’unica soluzione accettabile per l’asciugatura delle mani. * E per una buona ragione. A differenza degli asciugamani di carta, il getto d’aria produce più goccioline trasportate nell’ambiante e ciò aumenta il rischio che i batteri si diffondano nell’aria. ** L’attrito derivante dall’asciugatura delle mani con i tovaglioli di carta aiuta inoltre a rimuovere più batteri rispetto ad altre opzioni di asciugatura. *** Lo studio suggerisce che fornire soluzioni che facciano sentire le persone al sicuro quando frequentano gli spazi pubblici deve essere una priorità assoluta per i facility manager. Non rispondere alle loro preoccupazioni ha semplicemente un costo troppo alto.

* Fonte: Huang, C Mayo Clinic, 2011

** Fonte: Margas E. et al, J Applied Microbiol, 2013

*** Fonte: Todd, J Food Prot, 2010

Informazioni sul sondaggio

Il sondaggio è stato condotto da United Minds in collaborazione con CINT utilizzando panel web. I dati sono stati raccolti tra l’8 e il 13 aprile 2020 in quattro Paesi europei: Germania, Francia, Spagna e Svezia, per un totale di 4.035 intervistati.

