Dussmann Service protagonista all’Hospitality Day 2024

Dussmann Service conferma la sua leadership nel settore del facility management partecipando all’Hospitality Day 2024, l’evento più atteso nel panorama dell’ospitalità, in programma oggi, 8 ottobre, al Palacongressi di Rimini.

Presso lo Stand D116, Dussmann presenta le sue soluzioni all’avanguardia per il settore alberghiero, frutto di oltre 50 anni di esperienza, con un focus su innovazione, sostenibilità e centralità del cliente. L’Hospitality Day è il principale punto di riferimento per chi opera nel mondo dell’ospitalità. Con un programma ricco di workshop, conferenze e momenti di networking, l’evento offre la possibilità di confrontarsi con esperti di settore e scoprire le ultime tendenze legate alla gestione dell’ospitalità. Il 2024 vedrà la partecipazione di oltre 200 aziende espositrici e di relatori internazionali che discuteranno temi cruciali come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità e la personalizzazione dei servizi per gli ospiti.

Dussmann Service offre soluzioni su misura per il mondo dell’hotellerie, con una gamma completa di servizi tra cui housekeeping, facchinaggio, concierge, sicurezza, sanificazione, e molto altro. L’obiettivo dell’Azienda è fornire un’esperienza impeccabile agli ospiti, garantendo allo stesso tempo elevati standard di pulizia e sicurezza nelle strutture ricettive. Tra i clienti Dussmann, infatti, figurano hotel di lusso e catene internazionali nelle principali città italiane come Milano e Roma.

L’attenzione di Dussmann non si limita alla sola pulizia, ma abbraccia l’intero facility management con soluzioni integrate che includono la gestione delle cucine, delle aree wellness, e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Le sue soluzioni sostenibili sono in linea con le sfide del settore, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta all’ambiente.

Il fattore differenziante di Dussmann nel mercato dell’hospitality è la sua capacità di innovare i processi, adattando i servizi alle esigenze dei clienti. L’Azienda offre soluzioni personalizzabili, sia nella scelta dei prodotti che nell’utilizzo di tecnologie avanzate per la pulizia e la gestione degli spazi. Questa flessibilità permette di garantire continuità di servizio e un approccio sostenibile, essenziale per ridurre l’impatto ambientale delle strutture ricettive. L’attenzione alla qualità della pulizia, unito all’impiego di prodotti sicuri e sostenibili, permette di offrire ambienti accoglienti e sicuri per ogni ospite.

All’Hospitality Day, Dussmann Service ha l’opportunità di presentare le proprie soluzioni innovative e confrontarsi con i principali protagonisti del settore. Questo appuntamento rappresenta un’occasione unica per dimostrare come l’approccio integrato al facility management possa migliorare l’efficienza operativa e la soddisfazione degli ospiti, contribuendo al successo delle strutture alberghiere in un mercato sempre più competitivo.

https://it.dussmann.it/