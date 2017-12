Ristorazione e tecnologia, Fipe presenta un progetto di alternanza scuola/lavoro

Bar, ristoranti, pizzeria e studenti “a scuola” di innovazione. Ecco la “ricetta” proposta da Fipe – Federazione Italiana Pubblici Esercizi per favorire una proficua alternanza scuola-lavoro insieme al reciproco scambio di attitudini e competenze tra studenti e imprese della ristorazione. Un nuovo modo di accompagnare le giovani generazioni nel mondo del lavoro rendendole protagoniste e motori del cambiamento, tecnologico e culturale, che costituisce una delle presenti e future sfide per il mondo dei pubblici esercizi.

Per rendere tutto questo possibile, Fipe collaborerà con alcuni protagonisti del web, in primis TripAdvisor e TheFork, incrementando una collaborazione consolidata e funzionale a migliorare la preparazione degli operatori in fatto di cultura digitale.

Il progetto “Ristorazione 4.0 – la buona scuola è servita” è stato presentato il 30 novembre scorso a Firenze a “BTO – Buy Tourism online”.

Grazie a questo progetto, gli studenti di una scuola di informatica, l’IIS “Galilei” di Firenze, avranno la possibilità di mettere concretamente a frutto le loro attitudini digitali nel percorso di alternanza scuola/lavoro. Un impegno che si traduce ad esempio nell’affiancare i gestori e operatori di un ristorante per rendere più appealing le loro pagine social, monitorare le recensioni on line e approntare feedback adeguati, o supportare la gestione delle prenotazioni on line.

“Siamo felici di proseguire il percorso di accompagnamento all’innovazione nei confronti della nostra categoria – commenta Aldo Mario Cursano, Vice Presidente vicario di Fipe e Presidente di Fipe Toscana . Questa volta lo facciamo partendo dai giovani, gli imprenditori e operatori del futuro che ora daranno un contributo prezioso agli imprenditori e operatori del presente. Questo progetto è per noi di grande importanza proprio perché tocca diversi aspetti che stanno a cuore della Federazione, come la digitalizzazione dei pubblici esercizi.L’acquisizione di un’autentica cultura digitale per servizi e processi sempre più efficienti è ormai una sfida imposta dal mercato e non più procrastinabile”.

Ufficio Stampa Fipe