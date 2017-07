Markas, a Bolzano posa della prima pietra per la nuova sede

Un investimento per crescere sul territorio, una struttura dall’anima green e ‘a misura d’uomo’. È in sintesi il progetto della nuova sede Markas di Bolzano, la cui prima pietra è stata posata nel cantiere di via Macello. La struttura, che sarà inaugurata a fine 2018, è costruita su 10 piani secondo i parametri Casa Clima classe A ed è concepita per ospitare circa 220 collaboratori, più del doppio rispetto a quelli attualmente impiegati nella sede centrale.

Spiega l’AD di Markas Christoph Kasslatter “Essendo Markas un’azienda di servizi, crediamo che la persona sia il nucleo della nostra attività; per questo siamo convinti che un ambiente confortevole e familiare, dove i collaboratori trascorrono gran parte della giornata, contribuisca a migliorare la qualità del lavoro”.

La realizzazione della struttura infatti prevede alcune importanti novità. Gli uffici spaziosi, le sale riunioni e gli spazi ricreativi all’avanguardia sono pensati per offrire un ambiente ottimale a chi lavora quotidianamente nella sede Markas.

Ne è un esempio l’utilizzo predominante del vetro per una maggiore illuminazione naturale negli ambienti, il piano interamente adibito a giardino pensile, la mensa che si collega ad una terrazza panoramica, la palestra riservata, il parcheggio multilivello e la rimessa per le biciclette.

