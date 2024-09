SELF.Y, al tuo fianco per aiutarti!

SELF.Y è la novità di Comac per la pulizia autonoma e professionale, pensata per rivoluzionare la manutenzione degli ambienti.

SELF.Y non è solo una lavasciuga pavimenti autonoma, ma è un alleato collaborativo creato per ottimizzare l’efficienza, diminuire il lavoro manuale e garantire ottimi risultati di pulizia.

SELF.Y si adatta, non sono gli spazi ad adattarsi a SELF.Y

Progettato per adattarsi agli ambienti dove viene utilizzato, SELF.Y ha tutte le caratteristiche necessarie per offrire una pulizia autonoma e professionale in ambienti come aeroporti, centri commerciali, supermercati, istituti scolastici, palazzine, uffici, centri congressi, strutture sanitarie, magazzini e centri distributivi.

Tutta l’intelligenza di SELF.Y al servizio della pulizia senza sforzo

Semplice da configurare , anche per gli operatori meno esperti

, anche per gli operatori meno esperti Intrinsecamente sicuro perché progettato per una collaborazione serena tra uomo e macchina

perché progettato per una collaborazione serena tra uomo e macchina Mappatura dettagliata , SELF.Y crea autonomamente una mappa dell’ambiente, inserendo tutti gli ostacoli che può incontrare durante il suo lavoro

, SELF.Y crea autonomamente una mappa dell’ambiente, inserendo tutti gli ostacoli che può incontrare durante il suo lavoro Subito pronto per automatizzare i processi di pulizia , puoi utilizzare immediatamente SELF.Y mentre lui esegue la mappatura intelligente dell’area da pulire

, puoi utilizzare immediatamente SELF.Y mentre lui esegue la mappatura intelligente dell’area da pulire Si adatta in tempo reale all’ambiente , ai cambiamenti di percorso e agli ostacoli o alle persone che possono trovarsi sulla sua pista di pulizia

, ai cambiamenti di percorso e agli ostacoli o alle persone che possono trovarsi sulla sua pista di pulizia Display touch screen per mettere a tua disposizione tutte le funzioni di SELF.Y

Semplice ed efficiente SELF.Y si adatta alle tue esigenze. Puoi scegliere di utilizzarlo in tre diverse modalità di lavoro: due autonome Learn & Repeat e Perimetro, oppure in modalità manuale.

LEARN & REPEAT Tu usi SELF.Y insegandogli il percorso di pulizia che successivamente ripeterà al tuo posto.

PERIMETRO Percorri il perimetro dell’area con SELF.Y che analizza e calcola autonomamente il miglior percorso di pulizia.

MANUALE Ma puoi anche scegliere di utilizzare SELF.Y liberamente, come una normale lavasciuga pavimenti. Per offrirti così il massimo della sua flessibilità in qualsiasi situazione.

SELF.Y non smette mai di imparare e ha una completa percezione dell’ambiente.

Per ulteriori informazioni :