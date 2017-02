Igienizzazione della biancheria per alberghi, comunità assistenziali e di cura

IMESA S.p.A., l’azienda italiana leader nella produzione di macchine e sistemi per lavanderie industriali, organizza per giovedì 16 febbraio 2017 a Cessalto (Treviso), l’evento: ”Nuove soluzioni per Lavanderie Industriali” per l’igienizzazione e la rintracciabilità della biancheria utilizzata dalle comunità alberghiere, assistenziali e di cura. Innovazione e Razionalizzazione di processo saranno i temi della giornata, a cui sono stati invitati a discuterne autorevoli rappresentanti del mondo politico e istituzionale locale insieme ad opinion leader del settore.

L’evento si articolerà in due sessioni, la mattina si terrà la visita agli impianti e la tavola rotonda “Innovazione e Razionalizzazione del processo: nuove capacità produttive e tracciabilità dei prodotti” , moderata dalla giornalista del Sole 24 Ore Katy Mandurino, con un panel di relatori che prevede interventi di: Gianluca Forcolin Vice Presidente della Regione Veneto, Franca Gottardi Sindaco di Cessalto, Roberto Marcato Assessore allo Sviluppo economico ed energia Regione Veneto, Matteo Zoppas Presidente Confindustria Venezia-Rovigo, Maria Cristina Piovesana Presidente Unindustria Treviso, Mario Pozza Presidente della CCIA di Treviso-Belluno e di Luciano Miotto CEO di IMESA S.p.A., oltre agli opinion leader di settore Egidio Paoletti di ALSCO S.r.l., Livio Bassan della CHRISTEYNS ITALIA S.r.l. e Marco Gastaldi dell’INDUSTRIA TESSILE GASTALDI S.p.A..

Seguirà nel pomeriggio una sessione dedicata alla presentazione delle caratteristiche tecniche dei seguenti prodotti per lavanderie industriali: Lavatrici Supercentrifuganti LM 100 – 125 Kg, Lavatrice Asettica Serie D2W da 55kg., essiccatoi serie ES da 55 e 75 kg., calandre asciuganti MCM e il sistema di tracciabilità IRIS.

IRIS, frutto della collaborazione tra Imesa e Asac (l’azienda di elettronica facente capo alla stessa proprietà di Imesa), è il nuovo sistema di tracciabilità che utilizza la tecnologia RFID. Ogni capo viene etichetta in modo permanente con un tag univoco che lo traccia in qualsiasi momento sia all’interno della lavanderia che durante l’utilizzo da parte dell’utente. Il sistema, collegato al web, permette sia il gestore della lavanderia che l’utente di conoscere in ogni momento lo stato di utilizzo e la posizione di ogni capo taggato.

