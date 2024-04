Juan Ignacio Beltrán è il nuovo presidente di aspel

Juan Ignacio Beltrán García-Echániz è stato nominato nuovo presidente dell’Associazione spagnola delle pulizie professionali (ASPEL), portando con sé una vasta esperienza nel settore.

Ingegnere civile laureato al Politecnico di Madrid e con un PDD dello IESE, Beltrán García Echániz vanta oltre 35 anni di esperienza, con ruoli di rilievo tra cui Amministratore delegato di Serveo, una delle principali aziende nel settore del facility management.

ASPEL, che rappresenta un consorzio di 16 importanti aziende spagnole nel settore della pulizia, gioca un ruolo significativo nell’economia spagnola, generando un fatturato di 2,8 miliardi di euro e occupando più di 120.000 dipendenti. Beltrán sottolinea il peso del settore, evidenziando che rappresenta il 2% dei lavoratori in Spagna e il 9% degli addetti ai servizi nel Paese.

Con un background che include una lunga permanenza in Ferrovial, dove ha ricoperto ruoli di gestione e supervisione di diverse unità aziendali, Beltrán si è dimostrato un leader capace e competente. La sua nomina rappresenta un momento significativo per ASPEL, soprattutto considerando il notevole lavoro svolto dal suo predecessore, Juan Díez de los Ríos, che ha guidato l’associazione con successo per 14 anni prima del suo pensionamento.