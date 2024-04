Gestione infestanti con metodi biologici: convegno e corso A.N.I.D.

Gestione degli infestanti con metodi biologici: ANID, l’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, attraverso Anid Servizi S.r.l., organizza una serie di iniziative formative.

La prima data è il 7 maggio – ore 15/18 – Università Cattolica del Sacro Cuore in via Parmense n. 84 a Piacenza: convegno “La gestione degli infestanti con metodi biologici e orientati alla sostenibilità”, rivolto ad aziende alimentari ed enti pubblici. L’ingresso al convegno è gratuito. Si richiede la conferma di partecipazione compilando l’apposito modulo da inviare all’indirizzo anid@disinfestazione.org

Il secondo appuntamento è l‘8 maggio – ore 9/12.30 – Università Cattolica del Sacro Cuore in via Parmense n. 84 a Piacenza: corso “Aspetti tecnici ed operativi per la gestione degli infestanti in ambito biologico”, rivolto ad operatori delle aziende di servizi privati e pubblici.

La partecipazione prevede un costo di € 90,00 + IVA per gli associati ad A.N.I.D. e di € 150,00 + IVA per i non associati. Il modulo di adesione debitamente compilato e la conferma del pagamento debbono essere inviati all’indirizzo anid@disinfestazione.org entro e non oltre martedì 30 aprile.

