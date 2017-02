H3I: un evento unico per la detergenza, dalla materia prima al formulato

(Tratto da GSA n.1, gennaio 2017)

“H3I – Household, Industrial & Institutional Ingredients” è un evento unico per la detergenza, dalla materia prima al formulato. L’appuntamento è il 7 e 8 marzo a Milano, Centro Congressi Milanofiori, per una due giorni sulle prospettive del mercato del cleaning per i produttori di detergenti. L’8 mattina, tavola rotonda “Certificazioni ambientali e di prodotto: un’opportunità di mercato?”, organizzata da Punto 3 con Gsa come media partner.

www.h3i.it