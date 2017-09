Diversey rinnova il contratto in esclusiva con AccorHotels

Diversey ha annunciato l’estensione del suo contratto con AccorHotel fino al 31 dicembre 2019. In rapida crescita, Accorhotels è la sesta catena di Hotel più grande del mondo, con 20 marchi che vanno dal lusso alle proprietà di economia tra cui Raffles, Sofitel, Fairmont, Pullman, Swissotel, Novotel, Mercure e Ibis. In totale, Accorhotels opera più di 4.200 Alberghi in 95 paesi, composti da oltre 250.000 esperti di ospitalità, ognuno dedicato a far sentire gli ospiti i benvenuti.

Accorhotels ha recentemente dimostrato un notevole dinamismo sul mercato, con acquisizioni chiave (ad esempio, Fairmont Raffles Swiss Hotel), nuove alleanze (ad esempio Banyan Tree, Rixos) e il lancio del suo ultimo marchio lifestyle, Jo & Joe. In pratica, Accorhotels apre un nuovo hotel nel mondo ogni 36 ore!

Il contratto con Diversey copre la fornitura di soluzioni per la pulizia con la gamma di macchine e prodotti Taski e anche il supporto del suo team di consulenza, anche per la sicurezza alimentare e la protezione del marchio.

Ilham Kadri, Chief Executive Officer Diversey ha detto: “Garantire questo accordo con un operatore così grande e ambizioso, di fronte a una concorrenza intensa, è un risultato fantastico sotto diversi aspetti. Durante il processo di rinnovo del contratto-che è stato assegnato per la prima volta nel 2009-Accorhotels ha nuovamente riconosciuto i nostri valori chiave come qualità, sostenibilità, responsabilità sociale di impresa, presenza su scala globale, servizio tecnico, capacità di innovazione “.

Clément Divanach, Directeur International des Achats d’Exploitation, per Accorhotels ha aggiunto: “Diversey è un vero partner di Accorhotels. Oltre ai loro prodotti e sistemi leader di mercato, apprezziamo il servizio e le competenze che offre per i nostri alberghi in tutto il mondo”.

