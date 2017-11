Un po’ di vera ecologia

Guardando la pubblicità non solo quella televisiva o dei “media” ma anche quella di aziende che producono per il settore delle pulizie professionali mi sorprendo (per non usare un’altra espressione) a vedere “reclamata” per i propri prodotti l’immagine del verde, del green dei prati e dei boschi.

Che ci “azzecca” il verde con un detergente che dopo aver lavorato viene scaricato in una reta fognaria che oggi per buona parte convoglia in un impianto di depurazione?

Avete mai visto innaffiare le piante di casa o i campi coltivati con una soluzione di detergente per piatti o per lavare un pavimento? La biodegradazione di una molecola di un tensioattivo avviene in parte già negli scarichi e successivamente nei depuratori.

Ci sono ceppi batterici che si possono utilizzare per la biodegradazione delle sostanze e che sono in grado di metabolizzare addirittura il catrame.Il vero problema ecologico della nostra terra sono le emissioni di cui la CO 2 (Anidride carbonica) e il vapore d’acqua sono i maggiori componenti dell’effetto serra. Questi sono prodotti dalla combustione, in particolare quella generata dai mezzi di trasporto.I veri colori ecologici sono l’azzurro e il bianco dei ghiacciai che se continuano a sciogliersi potremmo arrivare a creare un vero disastro ecologico insieme a quello che già producono i tifoni. Questi eventi abbinati alle microparticelle di plastica che arrivano negli oceani sono i veri problemi ecologici.

Ecco perché Kemika pubblicizza i prodotti Superconcentrati: meno volume di acqua trasportata, meno combustibile bruciato e meno plastica nell’ambiente.

Ma devono essere dei “veri Superconcentrati”.

Dottor Vincenzo Cama

www.kemikagroup.it